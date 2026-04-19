¿Por qué Zayn Malik fue hospitalizado de urgencia?

Los seguidores de One Direction se encuentran en alerta tras conocerse la hospitalización de Zayn Malik, uno de los exintegrantes más recordados de la agrupación británica. El artista, quien inició su carrera como solista tras abandonar la banda en 2015, encendió las alarmas al compartir una imagen desde un centro médico justo el día del estreno de su más reciente producción discográfica.

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¿Por qué fue hospitalizado Zayn Malik?

La preocupación creció luego de que el cantante publicara en redes sociales una fotografía en la que aparece recostado en una camilla, bajo observación médica. Aunque no reveló detalles específicos sobre su estado de salud, confirmó que atraviesa un proceso de recuperación inesperado.

En el mensaje que acompañó la imagen, el artista agradeció el apoyo de sus seguidores y explicó que ha sido una semana difícil, lo que le impidió cumplir con algunos compromisos profesionales.

“A mis fans: gracias por su amor y apoyo… Ha sido una semana larga y todavía estoy recuperándome inesperadamente”, expresó el cantante, generando una ola de reacciones en redes sociales.