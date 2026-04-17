Alejandro Riaño se confiesa sobre las inseguridades que le dejó su ex

Alejandro Riaño, creador del exitoso formato The Juanpis Live Show, volvió a ser tendencia tras compartir declaraciones contundentes sobre su vida amorosa y su relación pasada con María Alejandra Manotas.
El programa, considerado uno de los espacios de entrevistas más influyentes en Colombia, ha contado con invitados de talla internacional como Karol G, Feid y Nicky Jam, consolidando a Riaño como una figura clave en el entretenimiento digital.
Una relación “tormentosa e innecesaria”
En una reciente entrevista con Vanessa de la Torre, el humorista habló sin filtros sobre las inseguridades que le dejó su matrimonio con Manotas, madre de sus tres hijos.
Riaño reconoció que, aunque se siente seguro en el ámbito profesional, su historia sentimental ha sido más compleja:
“Mi relación pasada fue absolutamente tormentosa e innecesaria”, confesó, dejando ver el impacto emocional que le dejó esta etapa.
Además, aseguró que ha tenido que aprender a cerrar ciclos personales, mencionando incluso que su forma de procesar las rupturas ha sido particular y ligada a su propia experiencia emocional.
Nueva etapa: ¿quién es Carlota Ackerman?
Tras su separación, tanto Riaño como su exesposa tomaron caminos distintos. Sin embargo, en los últimos meses el comediante ha sido visto en múltiples eventos acompañado de una nueva figura: Carlota Ackerman.
La joven, activa principalmente en TikTok, ha despertado la curiosidad de seguidores y medios. Según se ha conocido, Ackerman se desempeña como modelo y recientemente viajó junto a Riaño a Puerto Rico, donde asistieron a la residencia del artista Bad Bunny.