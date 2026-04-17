Alejandro Riaño se confiesa sobre las inseguridades que le dejó su ex

Alejandro Riaño, creador del exitoso formato The Juanpis Live Show, volvió a ser tendencia tras compartir declaraciones contundentes sobre su vida amorosa y su relación pasada con María Alejandra Manotas.

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El programa, considerado uno de los espacios de entrevistas más influyentes en Colombia, ha contado con invitados de talla internacional como Karol G, Feid y Nicky Jam, consolidando a Riaño como una figura clave en el entretenimiento digital.

Una relación “tormentosa e innecesaria”

En una reciente entrevista con Vanessa de la Torre, el humorista habló sin filtros sobre las inseguridades que le dejó su matrimonio con Manotas, madre de sus tres hijos.

Riaño reconoció que, aunque se siente seguro en el ámbito profesional, su historia sentimental ha sido más compleja:

“Mi relación pasada fue absolutamente tormentosa e innecesaria”, confesó, dejando ver el impacto emocional que le dejó esta etapa.