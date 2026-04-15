Pareja de Epa Colombia desmiente grave chisme sobre ella

La historia de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes como Epa Colombia, continúa captando la atención pública como si se tratara de un reality en tiempo real. A cinco años del polémico episodio en TransMilenio que marcó un antes y un después en su vida, nuevos rumores sobre su situación judicial volvieron a sacudir a sus seguidores.

Lea también: Se conocen detalles del acuerdo entre Jorge Alfredo Vargas y Caracol

En las últimas horas, versiones difundidas en distintos portales aseguraban que la empresaria de productos capilares habría obtenido el beneficio de casa por cárcel. La noticia se viralizó rápidamente, generando expectativa entre sus seguidores. Sin embargo, la información fue desmentida poco después por su pareja, Karol Samantha.

“Es desinformación”: la reacción oficial

A través de sus historias de Instagram, Karol Samantha respondió con firmeza a lo que calificó como contenido engañoso. Con un mensaje directo a las seguidoras —a quienes Epa suele llamar “amigas”— negó que exista un cambio en la situación legal de la influencer.

“Paso por acá, amigas, a desmentir una información que está circulando en los medios amarillistas sobre Dane”, expresó, insistiendo en la importancia de acudir a fuentes oficiales. También dejó claro que, de producirse una noticia de ese calibre, sería comunicada directamente por ellas.