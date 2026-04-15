Pareja de Epa Colombia desmiente grave chisme sobre ella

La historia de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes como Epa Colombia, continúa captando la atención pública como si se tratara de un reality en tiempo real. A cinco años del polémico episodio en TransMilenio que marcó un antes y un después en su vida, nuevos rumores sobre su situación judicial volvieron a sacudir a sus seguidores.
En las últimas horas, versiones difundidas en distintos portales aseguraban que la empresaria de productos capilares habría obtenido el beneficio de casa por cárcel. La noticia se viralizó rápidamente, generando expectativa entre sus seguidores. Sin embargo, la información fue desmentida poco después por su pareja, Karol Samantha.
“Es desinformación”: la reacción oficial
A través de sus historias de Instagram, Karol Samantha respondió con firmeza a lo que calificó como contenido engañoso. Con un mensaje directo a las seguidoras —a quienes Epa suele llamar “amigas”— negó que exista un cambio en la situación legal de la influencer.
“Paso por acá, amigas, a desmentir una información que está circulando en los medios amarillistas sobre Dane”, expresó, insistiendo en la importancia de acudir a fuentes oficiales. También dejó claro que, de producirse una noticia de ese calibre, sería comunicada directamente por ellas.
Expectativa, fe y desgaste emocional
Más allá de la aclaración, el mensaje evidenció el momento emocional que atraviesa el entorno de Epa Colombia. Tras varios años enfrentando restricciones legales, su círculo cercano mantiene la esperanza de una resolución favorable.
Karol Samantha destacó que continúan “aferradas a la oración” y a la fe, mientras el equipo legal sigue trabajando en el caso. Este proceso ha coincidido además con cambios personales importantes en la vida de Barrera, incluyendo su reciente maternidad y los retos empresariales.
Apoyo de seguidores y negocio en marcha
A pesar de la incertidumbre judicial, la marca de keratinas de Epa Colombia sigue activa gracias al respaldo de su comunidad digital. Samantha agradeció los mensajes de apoyo y la fidelidad de los clientes, quienes han sido clave para sostener el negocio en medio de las dificultades.