Inician las grabaciones de The White Lotus 4 en Francia

La aclamada serie The White Lotus vuelve a ser noticia: su cuarta temporada ya está en marcha y promete convertirse en uno de los estrenos más esperados de la televisión. La producción, creada por Mike White, ha iniciado oficialmente su rodaje en la exclusiva Riviera Francesa, consolidando su apuesta por escenarios de lujo y narrativas cargadas de sátira social.
Rodaje en la Costa Azul: lujo, cine y drama
La nueva entrega se filmará en destinos emblemáticos como Cannes, Saint-Tropez y Mónaco, además de algunas escenas en París. Sin embargo, la historia se centrará principalmente en la Costa Azul, un enclave que servirá de telón de fondo para las tensiones, secretos y conflictos característicos de la serie.
Uno de los grandes atractivos de esta temporada será su ambientación durante el Festival de Cine de Cannes, lo que añade una capa extra de glamour, celebridades y crítica al mundo del entretenimiento.
Nueva historia, nuevos personajes
Siguiendo la fórmula que ha llevado al éxito a la serie, la cuarta temporada presentará a un nuevo grupo de huéspedes y empleados del hotel White Lotus. A lo largo de una semana, sus historias se entrelazarán en medio de intrigas, relaciones complejas y giros inesperados.
El reparto reúne a figuras destacadas del cine y la televisión, incluyendo a Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan y Kumail Nanjiani. A ellos se suman nombres como Chloe Bennet, Heather Graham y Rosie Perez, entre otros, conformando un elenco diverso y de alto nivel.
Hoteles reales que inspirarán el White Lotus
La producción ha elegido locaciones reales que reflejan el lujo característico de la serie. Entre ellas destacan el Airelles Château de la Messardière, que será representado como el “White Lotus du Cap”, y el Hôtel Martinez, que aparecerá como el “White Lotus Cannes”.
Estos escenarios no solo aportan autenticidad, sino que también refuerzan la identidad visual de la serie, conocida por convertir destinos turísticos en protagonistas narrativos.
Un equipo creativo consolidado
Detrás de cámaras, Mike White continúa liderando el proyecto como creador, guionista y director. Además, comparte la producción ejecutiva con David Bernad y Mark Kamine, garantizando la continuidad del estilo que ha llevado a la serie a ganar múltiples premios Emmy.
Tras el éxito de sus temporadas anteriores, The White Lotus se enfrenta al desafío de superar las expectativas del público. Con una combinación de locaciones icónicas, un elenco de primer nivel y una trama ambientada en uno de los eventos más glamorosos del mundo, todo apunta a que esta nueva entrega mantendrá su posición como uno de los dramas más influyentes de la actualidad.