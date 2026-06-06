Seguidores de De la Espriella se movilizan en Bogotá con la camiseta de la Selección

Seguidores del candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella se manifestaron este sábado en Bogotá para reivindicar la libertad de usar la camiseta de la selección de fútbol y respaldar el plan de gobierno denominado “Patria Milagro”, a dos semanas de la segunda vuelta presidencial.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria y apodado “el tigre” por sus seguidores, fue el más votado en la primera vuelta del pasado domingo, con 10,3 millones de votos (43,78 %). Disputará la segunda vuelta el 21 de junio con el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien obtuvo 9,7 millones (40,98 %).

En apoyo a De la Espriella, centenares de personas se concentraron hoy en la Autopista Norte de la capital colombiana con banderas del país y vestidos con la camiseta amarilla, tras la polémica iniciada por Cepeda, quien cuestionó el uso de esa prenda con fines políticos.

“Estamos manifestándonos por la vida, por la democracia, diciéndole a Colombia que aquí estamos los defensores de la patria en busca de una Colombia Patria Milagro. Hacemos una manifestación con nuestra camiseta de la selección, diciendo que este es nuestro orgullo patrio y que nadie en este país nos puede decir qué nos podemos poner y qué no”, aseguró a EFE un seguidor del candidato.

Decisión judicial y respuesta de campaña

La concentración se produjo luego de que una jueza de Bogotá ordenara a De la Espriella y a su movimiento político abstenerse de utilizar la camiseta de la selección colombiana en actos y publicidad de campaña, mientras se estudia una acción de tutela presentada por un ciudadano.

De la Espriella rechazó la decisión judicial mediante un comunicado de su campaña y aseguró que su equipo jurídico ya solicitó la revocatoria de la medida provisional.

Además, promovió una campaña para que los colombianos usen la camiseta de la selección hasta la segunda vuelta del próximo 21 de junio, al considerar que esa prenda “no pertenece a ningún partido político, dirigente o campaña”, sino que representa “el orgullo nacional, la unión de los colombianos y la esperanza de un país”.

Campaña en la calle

Los seguidores del ultraderechista, con banderas de Colombia —algunas con la imagen de un tigre en el centro, símbolo del candidato—, repartieron volantes con sus propuestas para lo que denominan la reconstrucción del país, tras cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda de Colombia.

“Gracias a Dios por guiarme en cada paso de este camino y gracias a quienes creyeron desde el primer día en la Patria Milagro. Este camino apenas comienza y lo estamos recorriendo juntos, con determinación, firmeza y amor por Colombia”, escribió este sábado De la Espriella en su cuenta de X.

El candidato afirmó que hace un año “pocos imaginaban que este proyecto llegaría a donde está hoy”, pero sostuvo que los colombianos que votaron por él el 31 de mayo han demostrado que “cuando el pueblo decide, no hay maquinaria, partido tradicional ni cálculo político que pueda detenerlo”.