¿Por qué quedó libre Carlos Mattos? Las claves de su libertad condicional

La decisión de otorgar la libertad condicional al empresario Carlos José Mattos Barrero, protagonista del escándalo de corrupción judicial del caso Hyundai, no fue un hecho aislado ni discrecional. Detrás de la orden judicial hay una combinación de requisitos legales que, en conjunto, llevaron a que una jueza de ejecución de penas avalara su salida bajo condiciones.

La pregunta que surge es inevitable: ¿por qué quedó libre? La respuesta comienza con un punto clave: Mattos ya había cumplido las tres quintas partes de las condenas impuestas en su contra, uno de los principales requisitos que establece la ley colombiana para acceder a este beneficio. Sin ese umbral de tiempo cumplido, la decisión habría sido inviable.

Pero no fue el único factor. El empresario también solicitó la acumulación de penas, una figura que permite unificar las condenas y facilitar el cómputo del tiempo total de prisión. Esta estrategia jurídica resultó determinante para alcanzar más rápidamente el requisito exigido.

Otro elemento decisivo fue la renuncia al recurso extraordinario de casación en los dos procesos por los que fue condenado. Al desistir de esta vía, Mattos dejó en firme las sentencias, lo que permitió avanzar en la fase de ejecución de la pena y, con ello, en la solicitud de beneficios como la libertad condicional.

A esto se suman los mecanismos de redención de pena. Durante su tiempo de reclusión, el empresario desarrolló actividades de estudio y trabajo, además de publicar un libro, lo que le permitió descontar parte del tiempo de condena. Este tipo de beneficios está contemplado en el sistema penitenciario colombiano y suele ser determinante en este tipo de decisiones.

Para el momento de la orden judicial, Mattos no se encontraba en una cárcel, sino en detención domiciliaria desde febrero de 2023, beneficio que le fue concedido por razones de salud. Aunque esta condición no garantiza la libertad condicional, sí forma parte del análisis integral que realizan los jueces al evaluar el comportamiento y las condiciones del condenado.

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Sin embargo, la decisión no está exenta de controversia. Mattos fue condenado por sobornar a jueces para obtener decisiones favorables en medio de su disputa con la casa matriz de Hyundai, un caso que expuso una red de corrupción en la justicia. Además, recientemente había intentado obtener un principio de oportunidad para evitar un nuevo proceso por sus salidas irregulares de la cárcel La Picota, solicitud que fue negada.

La jueza que tomó la decisión, Carmen Luisa Terán Suárez, también está bajo investigación disciplinaria por otro caso en el que concedió libertad condicional, lo que ha generado mayor atención sobre su actuación.

En este contexto, la libertad condicional de Mattos no responde a un único argumento, sino a la suma de condiciones legales cumplidas: tiempo de pena, redención, firmeza de las condenas y evaluación judicial. La polémica, sin embargo, sigue abierta sobre si estos beneficios son suficientes frente a la gravedad de los hechos por los que fue condenado.