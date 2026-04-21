Renunció a su trabajo de oficina para recorrer 64 países: esta es su historia

Un estilo de vida nómada

Durante su travesía, Alejandro desarrolló una estrategia para sostenerse económicamente. Viajó con un presupuesto aproximado de 10 dólares diarios, cubriendo alojamiento, comida y transporte. Para lograrlo, ofrecía sus habilidades en hostales y negocios: trabajó como recreacionista, dio clases de salsa, manejó redes sociales y enseñó idiomas. Su filosofía era clara: proponer y adaptarse. Con el tiempo, también convirtió su experiencia en contenido digital, construyendo una audiencia interesada en su estilo de vida.

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Hasta hoy, Alejandro ha visitado 64 países, pero insiste en que viajar no se trata de acumular destinos, sino de vivirlos. En muchos lugares permanecía entre tres y seis meses, buscando conocer culturas y aprender de cada experiencia. Además, destaca que viajar con pasaporte colombiano sí es posible, derribando el mito de que limita las oportunidades.

Historias que solo ocurren viajando

Su recorrido está lleno de momentos únicos. Uno de los más virales ocurrió en Buenos Aires, en el museo MALBA, donde conoció a una mujer con la que tuvo una breve conversación. Días después, ella inició una búsqueda en redes sociales para encontrarlo, convirtiendo la historia en tendencia internacional. Alejandro descubrió lo que pasaba al verse en televisión, en una situación que aún describe como surreal.