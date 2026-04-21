Las inadmisiones de extranjeros por presunto turismo con fines de explotación sexual aumentaron en Colombia durante 2026. En menos de cuatro meses ya se registran más de 60 casos, superando la mitad de los 110 reportados en todo 2025.

La tendencia se concentra especialmente en Medellín, donde en 2025 se inadmitieron 80 ciudadanos extranjeros y en lo corrido de este año ya se contabilizan 48 casos en el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Solo en la última semana, las autoridades migratorias inadmitieron a 15 extranjeros, en su mayoría provenientes de Estados Unidos.

Uno de los episodios recientes ocurrió en un vuelo de United Airlines procedente de Houston, donde cinco ciudadanos estadounidenses fueron reportados por otros pasajeros tras sostener conversaciones explícitas sobre actividades sexuales planeadas en el país.

Tras su llegada, los viajeros fueron sometidos a entrevistas por parte de Migración Colombia. La información entregada no coincidía con el perfil de turistas, por lo que se aplicó la medida de inadmisión.

Alertas internacionales y refuerzo de vigilancia

Las autoridades también inadmitieron a otros viajeros con alertas internacionales, entre ellos un ciudadano con doble nacionalidad israelí-estadounidense y otro con antecedentes por distribución de material que involucraba menores de edad.

“Desde mi llegada al cargo, enfocamos el control migratorio en detectar este tipo de ofensores, luchar contra la explotación sexual y proteger a la niñez”, señaló Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

La entidad indicó que los controles no se limitan a los aeropuertos. También se realizan verificaciones en zonas turísticas, hoteles y alojamientos, donde se han detectado extranjeros con antecedentes relacionados con trata de personas.

En este contexto, fue deportado el influenciador conocido como ‘Chill Capo’, señalado de promover en redes sociales el turismo con fines de explotación sexual. La medida incluye una prohibición de ingreso al país por cinco años.

Migración Colombia aseguró que continuará fortaleciendo los filtros de ingreso y el intercambio de información con agencias internacionales para prevenir estos delitos y proteger a niños, niñas y adolescentes.