La gerente del Fondo de Adaptación, exdirectora del DAPRE y exmano derecha del presidente Gustavo Petro , Angie Rodríguez, denunció la existencia de un presunto “concierto para delinquir” en su contra al interior del Gobierno, en declaraciones entregadas a la Revista Semana.

Según la funcionaria, existe una red organizada que buscaría afectar su integridad y sacarla de su cargo. “Hago énfasis. Esto es una red organizada”, afirmó, al tiempo que advirtió: “Yo no tengo ninguna intención de suicidarme”, señalando que teme por su vida.

Rodríguez aseguró que intentó enviar un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, con quien, dijo, se rompió la comunicación. “Presidente, escúcheme..., ellos lo quieren tener aislado”, expresó, al señalar que se habrían difundido versiones falsas en su contra, incluyendo supuestos vínculos con narcotráfico y grupos ilegales.

También manifestó que “el presidente nunca salió a defenderme” y que el Gobierno “perdió el horizonte” al permitir el ascenso de ciertas personas con poder dentro de la administración.

Denuncias de espionaje, amenazas y extorsión

La funcionaria señaló directamente al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo y la polémica Juliana Guerrero de liderar acciones en su contra, incluyendo presunto espionaje dentro de la entidad.

Según su relato, un funcionario cercano habría actuado como infiltrado para grabarla y entregar información. “Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos”, aseguró.

Rodríguez afirmó que recibió mensajes intimidantes y extorsivos, en los que le exigían dinero a cambio de no divulgar información. “Me amenazan, me extorsionan, me dicen que me tienen vigilada”, dijo en entrevista con Blu Radio.

De acuerdo con su testimonio, el presunto extorsionista le pidió $20 millones y aseguraba tener contactos con altos funcionarios. La funcionaria indicó que lo confrontó y que este terminó renunciando.

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Además, denunció supuestas campañas de desprestigio contra figuras del Gobierno, incluida la vicepresidenta Francia Márquez, y señaló que existiría una disputa por el control burocrático de entidades como el Ministerio de la Igualdad.

Rodríguez aseguró que ya entregó pruebas a las autoridades y pidió que se investiguen los hechos. “Las autoridades deben ponerle la lupa”, concluyó.