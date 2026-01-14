Inicio
UNGRD y DAPRE: ¿cómo empezó y terminó la pelea Carrillo-Rodríguez?

Mié, 14/01/2026 - 09:06
Qué se acusaron, qué investigan Procuraduría y Contraloría y por qué el Fondo Adaptación fue el punto de quiebre entre UNGRD y DAPRE.
La disputa entre Carlos Carrillo (director de la UNGRD) y Angie Rodríguez (directora del DAPRE hasta la noche del 13 de enero) no se encendió por un chat, aunque ese fue el cierre más visible. El choque venía creciendo desde que ambos quedaron atravesados por el control y la ejecución del Fondo Adaptación, una entidad con proyectos y recursos sensibles para la atención de emergencias y obras en regiones como La Mojana

El origen: el Fondo Adaptación como punto de quiebre

Carrillo llegó a la UNGRD en marzo de 2024 y, meses después, asumió en encargo la gerencia del Fondo Adaptación (julio de 2024). Su etapa allí fue presentada como un intento de articular proyectos y corregir rezagos, pero terminó convertida en el principal frente de acusaciones.

En noviembre de 2025, Rodríguez fue designada como gerente encargada del Fondo por decreto, y desde ese rol empezó el pulso con Carrillo: ella llegó con la tarea de revisar ejecución y contratos; él sostuvo que detrás había una movida política para apartarlo del camino. 

Diciembre de 2025: las acusaciones pasan a escenario público

El 11 de diciembre, Rodríguez hizo una presentación pública desde Casa de Nariño y puso el foco en cifras: habló de una ejecución del 47% en recursos asociados a la atención del Fenómeno de La Niña en 2025 y de apenas 3% de 1,1 billones destinados a La Mojana. También señaló cuatro contratos con 0% de ejecución, entre ellos "Ruta del Arroz", un proyecto de investigación hidrodinámica, Senderos para la Paz y la aplicación "La MojanIA"

Carrillo respondió que varias de esas alertas venían de antes y que su equipo ya había advertido riesgos y trasladado información a instancias de control. En paralelo, la pelea se volvió personal: de un lado, el discurso de negligencia; del otro, el de clientelismo y captura burocrática.

Repercusiones: entran los órganos de control

Tras esas denuncias, la Procuraduría abrió indagación previa por presuntas irregularidades contractuales en el Fondo Adaptación y la Contraloría anunció indagación preliminar sobre la ejecución de recursos ligados, entre otros, a La Mojana.

Enero de 2026: de la pelea política al plano laboral

El 8 de enero, Carrillo radicó una queja por presunto acoso laboral contra Rodríguez ante la Defensoría del Pueblo (y se mencionó intervención del Ministerio del Trabajo). En sus declaraciones, enmarcó el asunto como presión para sacarlo del cargo y lo conectó con disputas internas por el Fondo. 

13 de enero: el chat de WhatsApp y la renuncia

El episodio final llegó en un grupo de WhatsApp de directores: tras un mensaje crítico de Carrillo, incluida la frase "se ven débiles parados detrás de una traidora”, Rodríguez lo sacó del chat. Carrillo lo hizo público y lo calificó de "infantil".

Horas después, al filo de la medianoche del 13 de enero, Rodríguez presentó su renuncia irrevocable al DAPRE. Su salida cerró la pelea en la cúpula, pero no el capítulo administrativo: continuará en el Gobierno como gerente del Fondo Adaptación

 

