Colombia dedicará 2027 al centenario de Gabriel García Márquez: ¿qué implica?

Colombia dedicará su agenda cultural de 2027 al centenario del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, en una decisión con la que el Gobierno busca no solo exaltar su legado, sino también reforzar la proyección internacional de las letras del país, anunció este martes la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani.

"Desde el Ministerio de las Culturas y la Presidencia de la República homenajeamos a un hombre que supo contar a Colombia de todas las maneras (...) Declaramos, a través de decreto presidencial, el año 2027 como el año del centenario de Gabriel García Márquez", dijo la ministra durante la inauguración de la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo).

Una conmemoración con alcance internacional

Kadamani explicó que el homenaje estará dirigido a reconocer a un autor cuya obra sigue siendo un referente central de la narrativa latinoamericana y universal. Además, la declaratoria se enmarca en una estrategia más amplia para impulsar la circulación del libro colombiano en otros países y fortalecer la presencia de autores nacionales en escenarios editoriales internacionales.

Esa apuesta incluye la traducción de obras a otros idiomas y la promoción de escritores colombianos en circuitos editoriales mundiales, con el centenario de García Márquez como uno de sus principales ejes simbólicos y culturales.

El peso de Gabo en la proyección cultural de Colombia

Nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, en el departamento del Magdalena, Gabriel García Márquez es una de las figuras centrales de la literatura en español y uno de los nombres más representativos de la proyección cultural de Colombia en el mundo.

Su obra más emblemática, Cien años de soledad, por la que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982, consolidó un universo narrativo propio en el que destaca el pueblo mítico de Macondo, convertido en uno de los grandes referentes de su producción literaria.

Entre sus obras también figuran El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, El otoño del patriarca y La hojarasca, títulos que han sido traducidos a múltiples idiomas y que lo consolidaron como uno de los autores más influyentes del siglo XX.

García Márquez falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, a los 87 años. Su legado literario y periodístico sigue vigente y, ahora, será también el punto de partida de una estrategia oficial con la que Colombia buscará proyectar su cultura y su producción editorial hacia el exterior.