Con el título de la Bundesliga ya asegurado, Luis Díaz y el Bayern Múnich van por más. Esta tarde, el conjunto bávaro buscará su pase a la gran final de la Copa de Alemania (DFB-Pokal) enfrentando al Bayer Leverkusen.

Díaz le tiene la medida tomada

Este encuentro será especial para el colombiano, ya que se enfrentará a una de sus "víctimas" favoritas. 'Lucho' le ha marcado 5 goles en 5 partidos al Leverkusen (incluyendo un hat-trick con el Liverpool). Tras haberles anotado también esta temporada con la camiseta bávara, el guajiro liderará el ataque del equipo de Vincent Kompany en su camino hacia el triplete.

En la presente edición de la Copa, Díaz suma 4 partidos disputados, en los que registra dos goles (ante Unión Berlín y Colonia) y una asistencia.

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