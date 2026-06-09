El drama del árbitro Artan

Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de EE.UU. señaló que el colegiado somalí fue "declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada", tras aterrizar el 6 de junio en el aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul.

En entrevista con The New York Times, Ómar aseguró que estuvo en entrevista con inmigración durante 11 horas, y pese a tener los documentos en regla no lo dejaron ingresar a Estados Unidos.

"Soy simplemente un árbitro que intenta hacer realidad su sueño: el mayor sueño de mi vida, venir a la Copa del Mundo. Tenía los documentos en regla y todo lo demás. Tenía el visado correcto. Creo que tienen un problema con mi país", dijo Artan, quien fue elegido árbitro masculino del año 2025 por la CAF, se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial.



Por su parte, la FIFA emitió otro comunicado este lunes explicando que el organismo organizador de la Copa del Mundo no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados.



Somalia, país sacudido por la violencia yihadista, se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a EE.UU. por parte del Gobierno del presidente Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen.



La Copa del Mundo se desarrollará en estadios de EE.UU., México y Canadá y empezará este 11 de junio con el partido inaugural que disputarán México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, correspondiente al grupo A.