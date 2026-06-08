En la segunda etapa, el entrenador local, Diego Arias, envió a la cancha al veterano Cardona, que abrió el marcador al 56 tras culminar una gran jugada colectiva en la que participaron Morelos y el extremo Andrés Sarmiento, que sirvió la asistencia con un centro para que el creativo celebrara el descuento la serie con un remate de primera.



Los verdolagas siguieron atacando y consiguieron un penalti cuando el portero Silveira, en una mala salida, le pegó un rodillazo a Morelos y el juez Carlos Betancur pitó falta, tras revisar el VAR.



Sin embargo, Morelos fue el encargado de cobrar y sacó un remate desviado, que los jugadores del Junior celebraron como un gol porque, además, fue un baldado de agua fría para un rival que los tenía acorralados.



Al final, los locales no pudieron anotar más goles y el Junior celebró un título que ganó en la ida con los dos goles de Luis Fernando Muriel y el tanto del extremo Bryan Castrillón.



El partido terminó con un enfrentamiento por el que el árbitro expulsó a los centrocampistas Juan Manuel Zapata, de Atlético Nacional, y Jesús Rivas, del Junior, tras lo cual los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias celebraron a rabiar el título.