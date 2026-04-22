El presidente Gustavo Petro anunció que Colombia pagó la totalidad de la deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondiente a una Línea de Crédito Flexible adquirida en 2020 durante la pandemia.

“Se ha pagado la totalidad de la deuda con el FMI (...) Eso significa que Colombia deja de estar sujeta a las condiciones onerosas que el FMI impone a países deudores”, afirmó el mandatario.

El crédito, por USD5.400 millones, fue desembolsado en diciembre de 2020 para atender necesidades de liquidez y apoyar la respuesta fiscal frente a la emergencia del COVID-19 durante el gobierno de Iván Duque.

Cambio en la relación con el organismo

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno asumió el pago de la obligación y aseguró que el país ya no mantiene deuda con el organismo multilateral.

“Hemos cancelado la totalidad de la deuda con el FMI, no tenemos deuda con el FMI y eso ha hecho que nuestras conversaciones (...) sean en otros términos”, señaló el funcionario durante un foro en Bogotá.

El alto funcionario señaló que el Gobierno no tiene "la expectativa de crear ninguna deuda con el Fondo Monetario", por lo que "estableció unas reglas de la relación y de la conversación absolutamente distintas" con este organismo internacional.

El préstamo otorgado en 2020 fue la primera vez que Colombia utilizó este instrumento, diseñado para países con fundamentos económicos sólidos que requieren respaldo ante choques externos.