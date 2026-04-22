Por cuarto año consecutivo, en Colombia hay más hogares viviendo en arriendo que en vivienda propia. El dato, reportado por la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025 del DANE, marca una tendencia que se ha venido consolidando y que muestra un cambio en la forma en que los hogares están habitando el país. En 2019, la relación era la contraria.

En 2025, el 40,8% de los hogares del país vivía en arriendo o subarriendo, mientras el 38,1% ocupaba una vivienda propia. La diferencia puede parecer estrecha cuando se mira solo la foto del último año, pero gana peso al revisar la serie completa. En 2019, la vivienda propia representaba cerca del 46,2% de los hogares, mientras el arriendo estaba en 35,7%. Seis años después, la balanza se inclinó del otro lado: la propiedad cayó y el arriendo se consolidó como la forma predominante de tenencia.

El propio DANE subraya que entre 2024 y 2025 el principal cambio fue la reducción del porcentaje de hogares que habitaban una vivienda propia, con una caída de 1,4 puntos porcentuales. Eso refuerza la idea de que no se trata de una oscilación puntual, sino de una tendencia sostenida.

¿Cómo se reparte la tenencia de vivienda?

Dentro del 38,1% de hogares que ocupan una vivienda propia hay una diferencia importante: 34,8% ya terminó de pagarla y 3,3% aún la está pagando. Después del arriendo y la vivienda propia, la siguiente forma más frecuente de ocupación es vivir en una vivienda sin pago, con permiso del propietario, con 14,5%. A eso se suman la posesión sin título, con 4,1%, y la propiedad colectiva, con 2,4%.

Esa distribución muestra que el acceso a la vivienda no se divide solo entre arrendatarios y propietarios. También hay una franja importante de hogares que habita viviendas prestadas o en condiciones de ocupación distintas a la propiedad individual formal.

Un mapa desigual según el territorio

La tendencia nacional no se comporta igual en todo el país. Bogotá registró el mayor porcentaje de hogares en arriendo o subarriendo, con 57,4%, y detrás aparecen Meta, Risaralda y Cundinamarca. En el otro extremo, el arriendo tiene menor peso en Vaupés, Vichada y Guainía.

En vivienda propia, el liderazgo lo tiene Chocó, con 53,5%, seguido por Sucre, Córdoba y Atlántico. Los niveles más bajos se registran en Vichada, con 12,0%, y Guainía, con 14,4%. En esos casos, el DANE aclara que predomina la propiedad colectiva, en buena parte por la alta presencia de población indígena.

Más que un solo patrón nacional, lo que aparece es un mapa de tenencias muy distinto entre territorios: ciudades y departamentos donde el arriendo domina con amplitud, y otros donde el peso de la propiedad o de formas colectivas de ocupación cambia por completo la lectura.

Diferencias según la jefatura del hogar

La encuesta también muestra variaciones según el sexo de la persona reconocida como jefe o jefa del hogar. En 2025, la vivienda propia fue algo más frecuente en hogares con jefatura masculina (38,7%) que en hogares con jefatura femenina (37,5%). En cambio, el arriendo tuvo más peso en los hogares con jefa mujer (42,0%) que en los encabezados por hombres (39,8%).

Además, entre 2024 y 2025 la caída de la vivienda propia se concentró sobre todo en los hogares con jefatura masculina, mientras en los hogares con jefatura femenina los resultados fueron más estables frente al año anterior.



