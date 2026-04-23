El Gobierno de Estados Unidos anunció la reclasificación de la marihuana medicinal como una droga de menor riesgo, una decisión que busca facilitar su investigación con fines terapéuticos.

La medida, comunicada por el fiscal general interino Todd Blanche, implica que el cannabis aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el autorizado a nivel estatal pasa de la categoría I a la III dentro del sistema federal.

La categoría I agrupa sustancias sin uso médico reconocido y con alto potencial de abuso, como la heroína o el éxtasis. En contraste, la categoría III incluye drogas con menor nivel de restricción y uso médico aceptado, como la ketamina.

“Estas acciones permitirán realizar investigaciones más rigurosas (...) ampliando el acceso de los pacientes a tratamientos”, señaló Blanche.

Qué cambia y qué no con la medida

El principal efecto de la reclasificación es la apertura a estudios científicos más amplios sobre la seguridad y eficacia del cannabis en tratamientos médicos.

Esto podría facilitar el desarrollo de terapias para enfermedades complejas, así como dar mayor respaldo a médicos en la toma de decisiones clínicas.

Sin embargo, la medida no modifica el estatus del uso recreativo, que sigue siendo ilegal a nivel federal, aunque permitido en 24 estados y en Washington D. C.

El anuncio responde a una orden ejecutiva firmada en diciembre por el presidente Donald Trump, orientada a reducir las restricciones sobre el cannabis medicinal.

Impulso a nuevas terapias

La administración también ha promovido la investigación de otras sustancias con potencial terapéutico, como los psicodélicos.

En ese contexto, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha respaldado el uso de compuestos como el LSD, la psilocibina y la ibogaína en tratamientos para trastornos mentales graves.

Además, el Gobierno anunció una inversión cercana a $50000000 para apoyar programas estatales enfocados en este tipo de investigaciones.

El Departamento de Justicia prevé realizar una audiencia adicional en junio para evaluar una posible reclasificación completa de la marihuana.