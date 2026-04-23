Reina de belleza mexicana murió tras ser atacada en su casa: ¿qué pasó?

La colonia Polanco escuchó un hecho escalofriante el pasado 15 de abril con un hecho violento que hoy sigue bajo investigación. En el interior de un exclusivo apartamento fue encontrada sin vida Carolina Flores Gómez, recordada por su paso como Miss Teen Universe Baja California 2017. La joven, de 27 años, presentaba una herida de bala en la cabeza, lo que activó de inmediato el protocolo de las autoridades capitalinas.

Desde los primeros momentos, un detalle marcó el rumbo de la investigación: no había señales de ingreso forzado en la vivienda. Esto llevó a los investigadores a centrar su atención en personas cercanas al entorno de la víctima.

Video de seguridad revela la secuencia del ataque

Con el avance de las indagaciones, una cámara de seguridad interna permitió esclarecer parte de lo ocurrido. En la grabación se observa cómo, tras una discusión, presuntamente Erika María N., suegra de la víctima, acciona un arma de fuego dentro del apartamento.

Las imágenes muestran a Carolina desplazándose hacia una habitación, seguida por la agresora. Aunque la escena final no queda registrada visualmente, el audio capta un disparo inicial, el grito de la joven y luego varias detonaciones adicionales, lo que evidenció la gravedad del ataque.