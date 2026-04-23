Reina de belleza mexicana murió tras ser atacada en su casa: ¿qué pasó?

La colonia Polanco escuchó un hecho escalofriante el pasado 15 de abril con un hecho violento que hoy sigue bajo investigación. En el interior de un exclusivo apartamento fue encontrada sin vida Carolina Flores Gómez, recordada por su paso como Miss Teen Universe Baja California 2017. La joven, de 27 años, presentaba una herida de bala en la cabeza, lo que activó de inmediato el protocolo de las autoridades capitalinas.
Desde los primeros momentos, un detalle marcó el rumbo de la investigación: no había señales de ingreso forzado en la vivienda. Esto llevó a los investigadores a centrar su atención en personas cercanas al entorno de la víctima.
Video de seguridad revela la secuencia del ataque
Con el avance de las indagaciones, una cámara de seguridad interna permitió esclarecer parte de lo ocurrido. En la grabación se observa cómo, tras una discusión, presuntamente Erika María N., suegra de la víctima, acciona un arma de fuego dentro del apartamento.
Las imágenes muestran a Carolina desplazándose hacia una habitación, seguida por la agresora. Aunque la escena final no queda registrada visualmente, el audio capta un disparo inicial, el grito de la joven y luego varias detonaciones adicionales, lo que evidenció la gravedad del ataque.
La Fiscalía se desplazó hasta el inmueble donde recolectó pruebas determinantes. Entre ellas, una pistola calibre 9 milímetros, además de siete casquillos y cuatro proyectiles deformados, que ahora hacen parte del proceso investigativo.
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En un boletín oficial, la entidad confirmó que el crimen ocurrió el 15 de abril, aunque la denuncia formal fue radicada un día después. De forma preliminar, se indicó que el reporte ante el Ministerio Público habría sido realizado por Alejandro, esposo de la víctima.
La versión del esposo y la protección de su hija
El hombre explicó que retrasó la denuncia debido a que su prioridad era proteger a su hija de ocho meses. Según su testimonio, temía que, en medio del proceso judicial, la menor quedara bajo custodia institucional.
Originaria de Ensenada, Baja California, Carolina Flores Gómez logró reconocimiento en el mundo del entretenimiento tras obtener el título de Miss Teen Universe Baja California 2017. Su participación en concursos de belleza le permitió ganar visibilidad más allá de su región.
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En plataformas digitales, compartía momentos familiares, su experiencia como madre y mensajes de motivación y crecimiento personal. Su presencia constante en redes le permitió conectar con miles de seguidores.
Tras la difusión del caso, autoridades de Baja California expresaron su respaldo a la familia de la víctima y confirmaron su coordinación con entidades de Ciudad de México para contribuir en las investigaciones.
El homicidio de Carolina Flores Gómez continúa generando impacto tanto por la violencia de los hechos como por las circunstancias en que ocurrió, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento total del caso.