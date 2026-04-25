Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial, dijo que en un eventual gobierno suyo Álvaro Uribe Vélez sería su ministro de Defensa. La afirmación reabrió una pregunta histórica poco frecuente en Colombia: cuándo fue la última vez que un expresidente volvió al gabinete. Registros oficiales y fuentes históricas ubican ese antecedente en Enrique Olaya Herrera, quien fue ministro de Relaciones Exteriores en 1935, después de haber sido presidente entre 1930 y 1934.

Un antecedente poco común

La cronología de ministros de la Cancillería ubica a Enrique Olaya Herrera en 1935, entre Darío Echandía y Jorge Soto del Corral. A su vez, la biografía de Olaya en la red cultural del Banco de la República señala que, tras terminar su mandato presidencial en 1934, continuó su vida pública como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Alfonso López Pumarejo.

El caso ocurrió dentro de la llamada República Liberal. Olaya había llegado a la Presidencia en 1930 y cerró en 1934 el primer gobierno liberal después de décadas de hegemonía conservadora. Antes de eso, ya tenía una trayectoria marcada en política exterior: había sido canciller y, desde 1922, ocupó la legación diplomática en Washington durante ocho años, donde manejó asuntos sensibles de la relación con Estados Unidos.

¿Por qué volvió Olaya al gabinete?

Su regreso no fue un gesto decorativo. Olaya tenía experiencia en la Cancillería, trayectoria diplomática y peso político dentro del liberalismo. Además, su gobierno había enfrentado el conflicto con Perú, incluido el episodio de Leticia en 1932, de modo que su perfil encajaba en una cartera vinculada a la política exterior y a la estabilidad institucional.

También había un contexto político específico. El primer gobierno de Alfonso López Pumarejo impulsó reformas que luego serían identificadas con la Revolución en Marcha. Según la síntesis histórica del Banco de la República, en ese periodo se aprobó la Reforma Constitucional de 1936, se expidió la Ley 200 sobre función social de la propiedad y se avanzó en una política educativa centrada en la educación pública, además del reconocimiento de derechos civiles y sociales. En ese escenario, la presencia de Olaya ayudaba a conectar el liberalismo de transición de 1930 con un gobierno de reformas más profundas.

Ese matiz importa para el debate actual. Olaya Herrera volvió al gabinete en una cartera diplomática, dentro de un gobierno del mismo partido y en un contexto de continuidad política. La propuesta de Paloma Valencia sobre Álvaro Uribe apunta, en cambio, al Ministerio de Defensa, una cartera con otro peso operativo y político. Por eso, la analogía histórica existe, pero no es automática.

Otros casos

En la discusión puede aparecer el nombre de Darío Echandía, porque ocupó la Presidencia en encargo entre 1943 y 1944 y después fue canciller. Sin embargo, no fue un presidente elegido por voto popular, sino un designado que asumió temporalmente el cargo.

Lo que sigue, por ahora, no es una decisión de gobierno sino una declaración de campaña. Pero la frase ya instaló una discusión histórica e institucional poco habitual: la de un expresidente que, décadas después de haber ocupado la Casa de Nariño, vuelva a sentarse en el gabinete.