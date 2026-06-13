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Encuesta Guarumo: Abelardo aventaja a Cepeda por casi ocho puntos

Sáb, 13/06/2026 - 11:30
Guarumo y EcoAnalítica ubican a Abelardo De la Espriella con 52,6 % frente a 45 % de Iván Cepeda.
Encuesta Guarumo: Abelardo aventaja a Cepeda por casi ocho puntos
Créditos:
EFE


La más reciente encuesta de Guarumo y EcoAnalítica para la segunda vuelta presidencial ubica a Abelardo De la Espriella por encima de Iván Cepeda por 7,6 puntos. La medición llega a una semana de la votación del 21 de junio y en medio de la recta final de campaña.

Abelardo aparece arriba por 7,6 puntos

La encuesta de Guarumo y EcoAnalítica, publicada este sábado 13 de junio, muestra a Abelardo De la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, con 52,6 % de intención de voto para la segunda vuelta presidencial. Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, aparece con 45 %.

La diferencia entre ambos es de 7,6 puntos porcentuales. El voto en blanco registra 2,4 %, según los resultados de la medición. La pregunta aplicada a los encuestados planteó un escenario de segunda vuelta con las fórmulas presidenciales y vicepresidenciales que estarán en el tarjetón.

En el caso de Cepeda, la fórmula está integrada por Aida Quilcué. En el de De la Espriella, por José Manuel Restrepo. La encuesta fue realizada de manera presencial en hogares y usó tarjetones con fotografías de los candidatos como apoyo para los consultados.

La ficha técnica señala que el estudio se hizo con 2.073 adultos con intención de votar, distribuidos en 54 municipios del país. El operativo de campo se realizó entre el 8 y el 11 de junio, con un margen de error global de 2,9 % y un nivel de confianza de 95 %.

El dato de participación entra en la recta final

Uno de los datos adicionales de la encuesta está en la participación reportada. El 88 % de los encuestados dijo haber votado en la primera vuelta del 31 de mayo, mientras que el 12 % respondió que no lo hizo.

Ese dato aparece junto a un nivel bajo de voto en blanco para la segunda vuelta, lo que deja una fotografía de votantes que, según la encuesta, ya tendrían una opción definida antes de la jornada electoral. Sin embargo, como ocurre con cualquier medición de intención de voto, el resultado no equivale al desenlace final de las urnas.

La medición también incluyó una pregunta sobre el desempeño del presidente Gustavo Petro. El 19 % lo calificó como muy bueno, el 31,3 % como bueno, el 25,2 % como malo y el 19,3 % como muy malo. Otro 5,2 % no respondió o dijo no saber.

La ley de encuestas

El contexto de las encuestas también cambió para esta elección. La Ley 2494 de 2025 fijó nuevas reglas para la elaboración, publicación y divulgación de estudios electorales, lo que redujo el número de firmas que decidieron hacer mediciones en la segunda vuelta.

Ahora, las campañas entran en la última semana antes de la votación del 21 de junio. El cierre estará marcado por la movilización de votantes, la disputa por quienes no participaron en primera vuelta y la publicación de las últimas mediciones permitidas antes de la restricción legal.

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