Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, Francia derrotó por 2-0 a Marruecos y avanzó a las semifinales del Mundial 2026 en las que se citará el 14 de julio en Dallas con el ganador del partido entre España y Bélgica.

El marcador pudo ser mayor, de no ser por que, en la primera parte, el portero marroquí Bono le tapó un penalti a Mbappé y tuvo otras siete intervenciones salvadoras.

Sin embargo, en el minuto 60, Mbappé tomó revancha y con un golazo igualó hoy en Boston a Lionel Messi en la clasificación de goleadores del torneo, que ambos lideran con 8; llegó a 20 dianas para ponerse a una del '10' argentino, que con 21 es el máximo artillero de los mundiales.



Les Bleus sentenciaron el marcador a los 66 minutos cuando Dembélé marcó el 2-0 y el quinto en su cuenta personal.

Francia clasificó por tercera vez consecutiva a las semifinales del Mundial y sueñan también con volver a una final, así como sucedió en 2018, cuando fue campeón, y en 2022, cuando perdió con Argentina.