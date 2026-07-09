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Francia, primer semifinalista del Mundial 2026: venció a Marruecos en Boston

Mbappé y Dembelé marcaron los tantos del triunfo francés para entrar a las semifinales del Mundial.
Francia, primer semifinalista del Mundial 2026: venció a Marruecos en Boston
Créditos:
EFE

Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, Francia derrotó por 2-0 a Marruecos y avanzó a las semifinales del Mundial 2026 en las que se citará el 14 de julio en Dallas con el ganador del partido entre España y Bélgica.

El marcador pudo ser mayor, de no ser por que, en la primera parte, el portero marroquí Bono le tapó un penalti a Mbappé y tuvo otras siete intervenciones salvadoras. 

Sin embargo, en el minuto 60, Mbappé tomó revancha y con un golazo igualó hoy en Boston a Lionel Messi en la clasificación de goleadores del torneo, que ambos lideran con 8; llegó a 20 dianas para ponerse a una del '10' argentino, que con 21 es el máximo artillero de los mundiales.

Les Bleus sentenciaron el marcador a los 66 minutos cuando Dembélé marcó el 2-0 y el quinto en su cuenta personal. 

Francia clasificó por tercera vez consecutiva a las semifinales del Mundial y sueñan también con volver a una final, así como sucedió en 2018, cuando fue campeón, y en 2022, cuando perdió con Argentina. 

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