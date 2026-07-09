La admiración por Erling Haaland ha llegado hasta Colombia. En el municipio de Carmen de Bolívar, una familia decidió rendir homenaje al delantero de la selección de Noruega y del Manchester City al registrar a su hijo con el nombre completo del futbolista: Erling Haaland Estrada Arrieta.
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La curiosa historia comenzó a hacerse viral en mayo de 2024, cuando la cuenta Out of Context Fútbol Colombiano, conocida por compartir anécdotas y hechos llamativos relacionados con el fútbol, dio a conocer el caso del menor. La publicación despertó la curiosidad de miles de usuarios, quienes quedaron sorprendidos al conocer que un niño colombiano llevaba exactamente el mismo nombre del reconocido goleador.
Aunque en un principio no se conocía el lugar donde había sido registrado el menor, posteriormente se confirmó que el hecho ocurrió en Carmen de Bolívar, donde sus padres decidieron bautizarlo como una muestra de admiración por el delantero noruego.
La historia ha vuelto a cobrar fuerza en medio de la Copa Mundial de 2026, torneo en el que Haaland se ha consolidado como una de las grandes figuras. El atacante ha sido determinante para su selección gracias a su capacidad goleadora, convirtiéndose en uno de los máximos anotadores del campeonato y liderando el ataque de Noruega.
Su destacado rendimiento en el Mundial ha hecho que muchos recuerden la historia del pequeño colombiano que comparte su nombre, un homenaje que refleja el impacto que el futbolista ha tenido entre los aficionados alrededor del mundo.
Con apenas unos años de vida, Erling Haaland Estrada Arrieta ya es protagonista de una de las historias más curiosas del fútbol colombiano. Su nombre no solo llama la atención por su originalidad, sino también por demostrar cómo las grandes figuras del deporte pueden inspirar a familias en distintos rincones del mundo.
Mientras el delantero noruego continúa escribiendo su propia historia dentro de las canchas, el pequeño colombiano lleva un nombre que difícilmente pasa desapercibido y que seguirá despertando sonrisas y curiosidad entre quienes lo conocen.