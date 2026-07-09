La admiración por Erling Haaland ha llegado hasta Colombia. En el municipio de Carmen de Bolívar, una familia decidió rendir homenaje al delantero de la selección de Noruega y del Manchester City al registrar a su hijo con el nombre completo del futbolista: Erling Haaland Estrada Arrieta.

La curiosa historia comenzó a hacerse viral en mayo de 2024, cuando la cuenta Out of Context Fútbol Colombiano, conocida por compartir anécdotas y hechos llamativos relacionados con el fútbol, dio a conocer el caso del menor. La publicación despertó la curiosidad de miles de usuarios, quienes quedaron sorprendidos al conocer que un niño colombiano llevaba exactamente el mismo nombre del reconocido goleador.

Aunque en un principio no se conocía el lugar donde había sido registrado el menor, posteriormente se confirmó que el hecho ocurrió en Carmen de Bolívar, donde sus padres decidieron bautizarlo como una muestra de admiración por el delantero noruego.