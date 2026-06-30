El delantero noruego Erling Haaland, pieza fundamental del Manchester City, sigue consolidándose como la gran estrella de su país tras convertirse en la figura indiscutible al marcar el gol que selló la clasificación histórica de la Selección de Noruega a los octavos de final del Mundial, ante Costa de Marfil.

El 'Androide', como lo llaman, siempre está en gran condición física para rendir en la cancha, y eso se debe, en parte, a una estricta rutina que se basa en el ejercicio pero también en una dieta rigurosa. ¿Cómo está compuesta? Se lo contamos.

Luz solar y agua filtrada

El inicio del día para el futbolista noruego prescinde por completo de pantallas digitales o estímulos artificiales. La rutina matutina de Haaland arranca con una caminata corta al aire libre, de al menos diez minutos, orientando sus ojos directamente hacia el sol naciente.

Según los especialistas en medicina del sueño que lo asesoran, esta temprana exposición lumínica calibra de forma óptima su ritmo circadiano. Esta acción desencadena una respuesta hormonal que eleva de manera sostenida sus niveles de energía diarios y colabora en la reducción de los marcadores inflamatorios crónicos provocados por el alto impacto del deporte de competencia.

Complementando este ajuste biológico, el delantero aplica un riguroso control sobre los fluidos que ingresan a su organismo:

Purificación del agua: Haaland inspecciona personalmente toda el agua que consume a lo largo de la mañana para garantizar la ausencia de agentes contaminantes o exceso de minerales pesados.

Terapias de luz roja: durante sus sesiones iniciales de kinesiología, incorpora este recurso tecnológico que favorece la regeneración de los tejidos de la piel y estimula la síntesis de colágeno celular, acelerando la desinflamación de sus articulaciones.

Un desayuno de 6.000 calorías basado en vísceras

El componente más llamativo de su preparación física radica en su estrategia nutricional. Para sostener una estructura corporal robusta y veloz, el atacante despliega una ingesta diaria que alcanza las 6.000 calorías.

Su desayuno rompe con los menús convencionales de cereales o infusiones ligeras. En su lugar, el noruego opta por un bloque hiperproteico compuesto por:

Cortes de carne vacuna de altísima calidad.

Introducción ocasional de vísceras frescas, tales como el hígado o el corazón de res.

La elección de estas piezas cárnicas obedece a un estricto criterio de rendimiento biológico, ya que constituyen una de las fuentes naturales más concentradas de hierro de fácil absorción, complejo vitamínico B y minerales esenciales que optimizan la oxigenación de la sangre durante los noventa minutos de juego.

"La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La que conseguís en cadenas de comida rápida? ¿O la de la vaca local que está comiendo pasto justo ahí? Yo me como el corazón y el hígado", contó el jugador.

Aunque este tipo de alimentación extrema requiere de una supervisión médica continua para evitar desequilibrios en los perfiles lipídicos, los preparadores físicos de la estrella aseguran que es el combustible necesario para resguardar su masa muscular frente a las exigencias de los torneos más competitivos de Europa.