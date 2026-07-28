Ricardo Arjona volverá a encontrarse con el público colombiano con un concierto que promete convertirse en uno de los eventos musicales más esperados del año.

El cantautor guatemalteco confirmó su regreso a Bogotá como parte de su gira Lo Que el Seco No Dijo Tour, un espectáculo que reunirá sus grandes éxitos con las canciones de su más reciente producción discográfica.

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La cita será en el Movistar Arena de Bogotá, escenario que recibirá nuevamente al artista después de varias giras que han marcado récords de asistencia en el país.

¿Cuántos conciertos dará Ricarado Arjona en Bogotá?

Fechas confirmadas de los conciertos en Bogotá

Domingo 26 de julio.

Martes 28 de julio (nueva fecha confirmada).

Jueves 30 de julio.

Viernes 31 de julio.

Sábado 1 de agosto.

Domingo 2 de agosto.

Reconocido por su estilo inconfundible y por letras que abordan el amor, las relaciones humanas y la realidad social, Ricardo Arjona se ha consolidado como uno de los cantautores más importantes de la música en español.

Durante más de tres décadas ha construido una trayectoria respaldada por millones de discos vendidos y una legión de seguidores en América Latina, Estados Unidos y Europa.

La gira Lo Que el Seco No Dijo llega después del lanzamiento de su álbum Seco, un trabajo con el que el artista presenta nuevas composiciones sin dejar de lado la esencia poética que ha caracterizado su carrera.

El espectáculo combinará una propuesta visual renovada con una puesta en escena diseñada para ofrecer una experiencia más cercana e íntima con el público.

Además de interpretar temas recientes, el cantante incluirá en su repertorio clásicos que han acompañado a varias generaciones. Canciones como 'Historia de taxi', 'Mujeres', 'El problema', 'Señora de las cuatro décadas', 'Minutos' y 'Fuiste tú' hacen parte de los éxitos que los asistentes esperan escuchar durante una velada cargada de nostalgia y emoción.