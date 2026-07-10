Denuncian aumento de invasiones de predios en Bogotá

Las presuntas invasiones de predios en Bogotá aumentaron cerca de un 10 % entre 2023 y 2025, según cifras de la Secretaría Distrital de Hábitat presentadas por el concejal Rubén Torrado. De acuerdo con los datos, los registros pasaron de 15.903 casos en 2023 a 17.514 en 2025.

Al incluir los casos consolidados y aquellos que aún están en proceso de verificación, el total pasó de 28.642 a 31.088 registros durante el mismo periodo, lo que representa un incremento del 8,5 %.

Ciudad Bolívar concentra el mayor número de presuntas invasiones con 8.365 registros, seguida por Usme (2.048), Usaquén (1.993), Rafael Uribe Uribe (1.086), Bosa (1.053), San Cristóbal (677), Chapinero (639), Kennedy (493), Santa Fe (491) y Suba (469).