Denuncian aumento de invasiones de predios en Bogotá

Las presuntas invasiones de predios en Bogotá aumentaron cerca de un 10 % entre 2023 y 2025, según cifras de la Secretaría Distrital de Hábitat presentadas por el concejal Rubén Torrado. De acuerdo con los datos, los registros pasaron de 15.903 casos en 2023 a 17.514 en 2025.
Al incluir los casos consolidados y aquellos que aún están en proceso de verificación, el total pasó de 28.642 a 31.088 registros durante el mismo periodo, lo que representa un incremento del 8,5 %.
Ciudad Bolívar concentra el mayor número de presuntas invasiones con 8.365 registros, seguida por Usme (2.048), Usaquén (1.993), Rafael Uribe Uribe (1.086), Bosa (1.053), San Cristóbal (677), Chapinero (639), Kennedy (493), Santa Fe (491) y Suba (469).
Ante este panorama, Torrado pidió a la Secretaría Distrital de Hábitat, la Secretaría de Gobierno, las alcaldías locales y demás entidades reforzar las labores de inspección, vigilancia y control para prevenir nuevas ocupaciones ilegales y proteger los predios públicos, privados y las áreas de reserva ambiental.
El concejal también aseguró que, durante los dos primeros meses de 2026, ya se habrían reportado 14 nuevos casos de presuntas invasiones en la capital.
Por su parte, la Secretaría Distrital de Hábitat ha advertido que la ocupación ilegal e informal en Bogotá creció un 34,5 % durante la última década, afectando zonas de especial protección como los Cerros Orientales, los Cerros de Suba y las rondas de humedales, quebradas y ríos.