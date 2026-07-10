 Mundial 2026
Inicio
Bogotá

Denuncian aumento de invasiones de predios en Bogotá

En el concejo de Bogotá alertaron sobre un aumento en los registros de presuntas invasiones de predios entre 2023 y 2025 y pidieron reforzar los controles en las localidades más afectadas.
Invasion
Créditos:
Redes sociales

Las presuntas invasiones de predios en Bogotá aumentaron cerca de un 10 % entre 2023 y 2025, según cifras de la Secretaría Distrital de Hábitat presentadas por el concejal Rubén Torrado. De acuerdo con los datos, los registros pasaron de 15.903 casos en 2023 a 17.514 en 2025.

Al incluir los casos consolidados y aquellos que aún están en proceso de verificación, el total pasó de 28.642 a 31.088 registros durante el mismo periodo, lo que representa un incremento del 8,5 %.

Ciudad Bolívar concentra el mayor número de presuntas invasiones con 8.365 registros, seguida por Usme (2.048), Usaquén (1.993), Rafael Uribe Uribe (1.086), Bosa (1.053), San Cristóbal (677), Chapinero (639), Kennedy (493), Santa Fe (491) y Suba (469).

 

INVASION
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

Ante este panorama, Torrado pidió a la Secretaría Distrital de Hábitat, la Secretaría de Gobierno, las alcaldías locales y demás entidades reforzar las labores de inspección, vigilancia y control para prevenir nuevas ocupaciones ilegales y proteger los predios públicos, privados y las áreas de reserva ambiental.

El concejal también aseguró que, durante los dos primeros meses de 2026, ya se habrían reportado 14 nuevos casos de presuntas invasiones en la capital.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Hábitat ha advertido que la ocupación ilegal e informal en Bogotá creció un 34,5 % durante la última década, afectando zonas de especial protección como los Cerros Orientales, los Cerros de Suba y las rondas de humedales, quebradas y ríos.
 

Concejo de Bogotá
Alcaldía de Bogotá
Bogotá
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Pico y placa regional para este 13 de julio
Alcaldia
La medida aplicará este lunes 13 de julio en los nueve corredores de ingreso a Bogotá para facilitar el plan retorno y reducir la congestión.
Fútbol
¿Cuándo se jugará la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España?
¿Cuándo se jugará la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España?
Entérese el horario del partido entre Francia y España en las semifinales del Mundial.
Bogotá
Cuatro capturados por conexiones ilegales en lavanderías de Bogotá
Mebog
Un operativo en Puente Aranda, dejó cuatro personas capturadas y cuatro establecimientos suspendidos por presuntas irregularidades en conexiones de servicios públicos y documentación.
Entretenimiento
Murió Perucho Navarro, icónica voz de Los Melódicos, a los 85 años
Los melódicos- Perucho Navarro
El cantante venezolano Perucho Navarro, recordado por su paso por Los Melódicos y conocido como "El showman de Venezuela", falleció a los 85 años. Esto es lo que se sabe.