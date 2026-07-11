El deporte en Sudáfrica viste de luto tras confirmarse el trágico e inesperado fallecimiento de Jayden Adams. El mediocampista, quien recientemente representó a su país en la Copa del Mundo de 2026 y se coronó campeón de la Champions League africana, fue encontrado sin vida en una habitación de hotel en Ciudad del Cabo. Las autoridades y medios locales reportaron el suceso, aunque los motivos de su deceso aún se mantienen bajo reserva.

La desgracia golpeó justo en el cierre de sus días de descanso. Su club, el Mamelodi Sundowns, le había concedido un periodo de vacaciones luego de la máxima cita mundialista para que recuperara energías. El futbolista, oriundo de Ciudad del Cabo, debía armar las maletas y unirse en las próximas horas a la concentración de pretemporada que el equipo realiza en Austria. En esta última campaña con su club, el centrocampista tuvo un rol muy activo al participar en 36 partidos, en los cuales marcó dos goles y aportó una asistencia.

Su consolidación con los 'Bafana Bafana'

Aunque su debut con la Selección de Sudáfrica se produjo en 2022, Adams se asentó de forma definitiva en el equipo nacional a partir de la ventana internacional de marzo. En total, registró 16 partidos, dos dianas y una entrega con la camiseta de su país, un rendimiento que le valió la convocatoria del seleccionador Hugo Broos para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Durante la cita mundialista, Adams fue titular en el partido inaugural en el que México derrotó por 2-0 a Sudáfrica, disputando 61 minutos antes de ser sustituido. También formó parte del once inicial en la segunda jornada contra la República Checa, compromiso que terminó en empate 1-1. Por último, participó en los minutos finales del triunfo ante Corea del Sur, una victoria histórica con la que los 'Bafana Bafana' lograron la clasificación a los dieciseisavos de final, instancia en la que el volante no llegó a saltar al terreno de juego.

Homenaje del gremio de futbolistas

La Unión de Futbolistas Sudafricanos fue la encargada de oficializar la lamentable pérdida mediante un emotivo mensaje de despedida: