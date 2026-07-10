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Los hermanos de Erling Haaland: quiénes son Gabrielle y Astor y a qué se dedican

Erling Haaland no es el único miembro destacado de su familia. Conoce quiénes son sus hermanos, Gabrielle y Astor Braut Haaland, cuántos años tienen y a qué se dedican lejos del fútbol.
Erling Haaland y sus hermanos
Créditos:
Instagram @gabriellehaaland

El nombre de Erling Haaland es sinónimo de goles y éxito en el fútbol internacional. El delantero del Manchester City se ha convertido en una de las figuras más importantes del deporte gracias a su potencia, capacidad goleadora y actuaciones con la selección de Noruega. 

Sin embargo, el interés por su vida personal ha crecido en los últimos meses, especialmente por sus hermanos, quienes han despertado la curiosidad de los aficionados.

Gabrielle Braut Haaland, la hermana que se volvió viral

La mayor atención la ha recibido Gabrielle Braut Haaland, quien recientemente se hizo viral tras aparecer en las tribunas durante los partidos de Noruega. Su gran parecido físico con el delantero llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales, quienes rápidamente comenzaron a buscar información sobre ella.

A diferencia de Erling, Gabrielle ha decidido mantenerse alejada de la vida pública. Diversos medios señalan que trabaja en el sector de la salud como enfermera o auxiliar de enfermería y que ha construido una vida completamente alejada de la fama.

Aunque no existe una confirmación oficial sobre su fecha de nacimiento, se estima que tiene alrededor de 28 años. Además, está casada desde 2020 con el exfutbolista noruego Jan Gunnar Eide, con quien tiene dos hijos.

Astor Braut Haaland, el hermano mayor

Otro de los integrantes de la familia es Astor Braut Haaland, el hermano mayor del futbolista, quien tiene 31 años y también ha optado por un perfil muy discreto.

Aunque en ocasiones aparece junto a Erling en fotografías familiares, Astor nunca ha buscado protagonismo. En lugar de seguir una carrera deportiva, estudió en el BI Norwegian Business School, una de las instituciones más reconocidas de Noruega en administración y economía.

Gracias a esa formación, ha desarrollado su carrera en el mundo empresarial, manteniéndose completamente alejado del fútbol profesional y de los medios de comunicación.

Una familia marcada por el deporte

El talento deportivo de Erling Haaland tiene una explicación familiar. Su padre, Alf-Inge Haaland, jugó en la Premier League con clubes como Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City.

Por su parte, su madre, Gry Marita Braut, fue campeona nacional de heptatlón en Noruega, disciplina que combina siete pruebas del atletismo.

Aunque los tres hermanos crecieron rodeados del deporte, cada uno tomó un camino diferente. Mientras Erling conquistó los estadios y se convirtió en una estrella mundial, Gabrielle encontró su vocación en el sector de la salud y Astor desarrolló su carrera en el ámbito empresarial. Pese a sus diferentes profesiones, los tres mantienen una estrecha relación familiar y suelen apoyarse mutuamente, demostrando que el éxito de los Haaland va mucho más allá de las canchas.

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