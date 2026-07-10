Gabrielle Braut Haaland, la hermana que se volvió viral

La mayor atención la ha recibido Gabrielle Braut Haaland, quien recientemente se hizo viral tras aparecer en las tribunas durante los partidos de Noruega. Su gran parecido físico con el delantero llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales, quienes rápidamente comenzaron a buscar información sobre ella.

A diferencia de Erling, Gabrielle ha decidido mantenerse alejada de la vida pública. Diversos medios señalan que trabaja en el sector de la salud como enfermera o auxiliar de enfermería y que ha construido una vida completamente alejada de la fama.

Aunque no existe una confirmación oficial sobre su fecha de nacimiento, se estima que tiene alrededor de 28 años. Además, está casada desde 2020 con el exfutbolista noruego Jan Gunnar Eide, con quien tiene dos hijos.