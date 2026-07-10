¿Quién era Perucho Navarro?

Su nombre real era Pedro Marcelino Rodríguez Navarro y fue una de las voces más representativas de Los Melódicos durante la dirección de Renato Capriles. Permaneció cerca de 15 años en la agrupación, una etapa considerada como una de las más exitosas de la orquesta, en la que compartió escenario con artistas como Verónica Rey y Víctor Piñero.

A lo largo de su trayectoria también integró agrupaciones como La Playa y La Tremenda, consolidándose como uno de los grandes exponentes de la música tropical venezolana. Entre las canciones que popularizó se encuentran ¡Ay! Qué susto, El camello, El año viejo y El gavilán pollero, temas que siguen siendo recordados por varias generaciones.

Uno de los sellos más característicos de sus presentaciones era su famoso grito de "¡No, no, no, no!", una expresión que terminó convirtiéndose en su marca personal y que el público repetía en cada concierto.

Nacido el 26 de abril de 1943, inició su carrera musical con Anguera y sus Muchachos y posteriormente hizo parte de la Orquesta de Carlos Torres. Durante la década de los sesenta se trasladó a México, donde también desarrolló una carrera en el teatro y la televisión antes de regresar a Venezuela.

Perucho Navarro se despidió de los escenarios en 2023 durante la Feria de las Flores de Medellín, luego de haber celebrado 60 años de trayectoria artística. Su partida deja un legado invaluable para la música tropical y para quienes disfrutaron de su talento durante más de seis décadas.