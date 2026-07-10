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Cuatro capturados por conexiones ilegales en lavanderías de Bogotá

Un operativo en Puente Aranda, dejó cuatro personas capturadas y cuatro establecimientos suspendidos por presuntas irregularidades en conexiones de servicios públicos y documentación.
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Las autoridades realizaron una megatoma en varias lavanderías del sector de Pensilvania, en la localidad de Puente Aranda, donde fueron capturadas cuatro personas por su presunta responsabilidad en el delito de apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados y biocombustibles.

El operativo fue adelantado por la Policía Nacional, con el apoyo de funcionarios de una empresa prestadora de servicios públicos y de la Secretaría de Seguridad. Durante la intervención, las autoridades inspeccionaron las instalaciones de los establecimientos para verificar que las conexiones de los servicios públicos fueran legales y que los negocios cumplieran con la normativa vigente.

Como resultado de las inspecciones, tres lavanderías fueron suspendidas temporalmente por no contar con la documentación exigida para su funcionamiento. Además, otro establecimiento recibió una medida de suspensión tras evidenciarse una conexión de servicios públicos sin autorización.

En total, la jornada dejó cuatro capturas y cuatro suspensiones temporales de actividades económicas, mientras avanzan las investigaciones para determinar el alcance de las presuntas irregularidades detectadas.

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