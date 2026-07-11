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Colpensiones abre este fin de semana por cierre de traslados pensionales

Colpensiones atenderá el 11 y 12 de julio y ampliará horarios hasta el 16 por el cierre del traslado pensional.
Colpensiones abre este fin de semana por cierre de traslados pensionales
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Colpensiones ampliará sus horarios de atención presencial por el aumento de ciudadanos que buscan hacer trámites antes del cierre del período de traslado entre regímenes pensionales, previsto para el 16 de julio de 2026.

Atención especial el fin de semana

Colpensiones anunció una jornada extraordinaria en sus Puntos de Atención Colpensiones, PAC, para facilitar los trámites relacionados con el cambio de régimen pensional antes del vencimiento del plazo.

La entidad atenderá este sábado 11 y domingo 12 de julio, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., en jornada continua. Además, entre el martes 14 y el jueves 16 de julio, las sedes extenderán su servicio hasta las 6:00 p. m.

La medida aplicará en los PAC de todo el país, con excepción de los puntos ubicados dentro de la red CADE y del Fondo Nacional del Ahorro. Desde el viernes 17 de julio, la atención volverá a sus horarios habituales.

Plazo para el traslado pensional

La ampliación responde al aumento esperado en la demanda de atención durante los últimos días del período habilitado para realizar el traslado entre regímenes pensionales. Ese plazo finalizará el 16 de julio de 2026.

En paralelo, usuarios han reportado dificultades para ingresar a la plataforma de Colpensiones, validar datos personales, agendar citas o continuar solicitudes en línea. También se han conocido quejas relacionadas con la línea telefónica de atención.

Frente a esos señalamientos, Colpensiones sostuvo que su proceso de modernización tecnológica fue planeado con más de nueve meses de anticipación y ejecutado mediante licitación pública. Según la entidad, la actualización buscó fortalecer la seguridad, integridad y trazabilidad de la información de los afiliados.

La administradora también rechazó versiones sobre una posible pérdida o manipulación de datos y aseguró que sus canales de atención permanecen disponibles. Los ciudadanos que deban completar el trámite deberán acercarse a los puntos habilitados o consultar los canales oficiales antes del vencimiento del plazo.

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