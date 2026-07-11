El Ejército Nacional reportó que en 2025 realizó 18.700 operaciones militares, de las cuales 3.000 fueron ofensivas y dejaron 567 combates. El balance fue presentado por el mayor general Walther Adrián Giraldo Jiménez, jefe de Operaciones del Ejército, durante la rendición de cuentas de la institución.

Más de 18.000 operaciones en un año

Durante su rendición de cuentas, el Ejército Nacional presentó el balance operacional de 2025 y aseguró que sus tropas desarrollaron 18.700 operaciones militares en el país. Según el mayor general Walther Adrián Giraldo Jiménez, jefe de Operaciones del Ejército, 9.650 de esas acciones estuvieron orientadas a la estabilidad territorial, mientras que 3.000 fueron operaciones ofensivas.

De acuerdo con el reporte entregado por la institución, esas operaciones generaron 567 combates contra estructuras armadas y grupos criminales. Giraldo señaló que estos resultados estuvieron dirigidos a reducir la capacidad de acción de las organizaciones ilegales y afectar sus economías ilícitas.

El balance también incluyó 3.475 capturas de integrantes de estructuras criminales, lo que equivale, según el Ejército, a un promedio de 9,5 capturas diarias. A esa cifra se suman 8.425 capturas por delincuencia común, con un promedio de 23 personas capturadas por día.

Menores recuperados y sometimientos

Uno de los datos centrales del informe fue la recuperación de más de 400 menores de edad que estaban en poder de grupos criminales. Giraldo indicó que se trató de cerca de un menor recuperado por día y precisó que, tras su salida de esas estructuras, fueron activadas las rutas de restablecimiento de derechos.

El dato coincide con el balance institucional publicado por el Ejército, que reportó 402 menores recuperados durante 2025 en el marco del debilitamiento de grupos armados organizados residuales, el ELN, el Clan del Golfo y grupos de delincuencia organizada. El ICBF también informó que en 2025 420 menores desvinculados de grupos armados recibieron atención especializada para el restablecimiento de sus derechos.

El Ejército agregó que durante el año se registraron 766 sometimientos y presentaciones voluntarias: 698 sometimientos y 68 presentaciones voluntarias. Según la institución, estas salidas reducen la capacidad operativa de las estructuras ilegales en los territorios donde mantienen presencia.

Secuestro, armas y explosivos

El informe también señaló que los Gaula Militares rescataron o liberaron 283 personas que permanecían secuestradas. De acuerdo con Giraldo, los principales responsables de estas afectaciones fueron grupos armados residuales y estructuras de delincuencia común.

En materia de armamento, el Ejército reportó la incautación de 3.372 armas largas, cortas y de acompañamiento, además de 749.872 cartuchos. La institución también informó la incautación de 13,2 toneladas de explosivos, material que, según el balance, pudo ser utilizado contra población civil, infraestructura o miembros de la Fuerza Pública.

El balance oficial del Ejército para 2025 también destacó la incautación de cocaína, pasta base, marihuana, municiones, artefactos explosivos y maquinaria asociada a minería ilegal, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.