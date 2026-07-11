¡Comienza la temporada de ballenas! Así puede observarlas de forma responsable

Parques Nacionales Naturales de Colombia anunció la apertura oficial de la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano, una de las actividades de turismo de naturaleza más representativas del país.

De acuerdo con PNN, durante cuatro meses, entre julio y octubre, estos mamíferos marinos llegan a las cálidas aguas del Pacífico después de recorrer cerca de 8.500 kilómetros desde la Antártida. En territorio colombiano, las ballenas se reproducen, dan a luz y permanecen junto a sus crías antes de emprender el viaje de regreso.

Con el inicio de la temporada, la entidad lanzó la campaña “Pacífico de Temporada”, una estrategia orientada a promover el turismo responsable y a visibilizar la riqueza natural, cultural y paisajística de esta región.

La iniciativa busca que visitantes, operadores turísticos y comunidades locales desarrollen el avistamiento bajo criterios de conservación y respeto por la fauna silvestre, especialmente durante la época reproductiva, cuando las madres permanecen acompañadas por sus ballenatos.

Cuatro áreas protegidas recibirán visitantes

La temporada tendrá lugar en cuatro áreas protegidas del Pacífico colombiano: los parques nacionales naturales Utría, Gorgona y Uramba Bahía Málaga, así como el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera. En estos destinos, visitantes nacionales y extranjeros podrán observar ballenas jorobadas y otras especies marinas bajo las normas establecidas por las autoridades ambientales y marítimas.

Turismo responsable y conservación

PNN señaló que la llegada anual de las ballenas jorobadas representa una oportunidad para fortalecer el turismo de naturaleza y dinamizar las economías de las comunidades del Pacífico colombiano.

Sin embargo, la entidad recordó que el crecimiento de esta actividad debe ir acompañado del cumplimiento de las medidas establecidas para proteger a la especie y evitar alteraciones en su comportamiento.

Estas son las recomendaciones de la entidad:

Durante el avistamiento, las embarcaciones deben aproximarse a las ballenas en un ángulo de 45 grados, sin bloquear sus rutas de desplazamiento y manteniendo una velocidad inferior a los 10 kilómetros por hora.

Solo se permite la presencia simultánea de hasta tres botes frente a un mismo individuo o grupo.

Si hay una sola embarcación, el recorrido podrá extenderse por un máximo de 30 minutos; cuando coincidan varias, el tiempo deberá reducirse a 15 minutos.

También se recomienda realizar máximo dos jornadas diarias por bote, con una pausa mínima de tres horas entre cada salida.

Si planea participar en una jornada de avistamiento, verifique que la agencia turística contratada cumpla con estas condiciones.