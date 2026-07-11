Un perro que permanecía en condiciones de presunto maltrato fue rescatado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) durante una inspección en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

De acuerdo con la entidad, el animal vivía amarrado en una terraza, con movilidad limitada, bajo peso, lesiones en la piel y presencia de parásitos. Además, no contaba con agua limpia ni alimento, por lo que bebía agua lluvia acumulada en el lugar.