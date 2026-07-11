Un perro que permanecía en condiciones de presunto maltrato fue rescatado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) durante una inspección en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.
De acuerdo con la entidad, el animal vivía amarrado en una terraza, con movilidad limitada, bajo peso, lesiones en la piel y presencia de parásitos. Además, no contaba con agua limpia ni alimento, por lo que bebía agua lluvia acumulada en el lugar.
Tras la valoración veterinaria, los responsables del perro decidieron entregarlo voluntariamente al IDPYBA, donde permanecerá bajo atención médica mientras avanza su recuperación.
La entidad emitió un concepto desfavorable sobre las condiciones en las que era mantenido el animal y anunció que remitirá el caso a las autoridades para que evalúen posibles sanciones.