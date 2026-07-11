El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció la creación de una Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria, una iniciativa con la que busca reunir a organizaciones campesinas, juntas de acción comunal y comunidades rurales para proteger las tierras entregadas durante el gobierno de Gustavo Petro.

El anuncio lo hizo durante una visita al departamento de Sucre, donde invitó al movimiento campesino a fortalecer su organización y participación política. Según explicó, la red tendrá alcance nacional y promoverá acciones políticas, jurídicas y de movilización para defender los avances de la reforma agraria.

Cepeda aseguró que al finalizar la actual administración se habrán adjudicado cerca de 800.000 hectáreas al campesinado y expresó su rechazo a cualquier propuesta que reduzca esa meta o modifique figuras como las Zonas de Reserva Campesina, los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) y las Entidades Territoriales Indígenas.