El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció la creación de una Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria, una iniciativa con la que busca reunir a organizaciones campesinas, juntas de acción comunal y comunidades rurales para proteger las tierras entregadas durante el gobierno de Gustavo Petro.
El anuncio lo hizo durante una visita al departamento de Sucre, donde invitó al movimiento campesino a fortalecer su organización y participación política. Según explicó, la red tendrá alcance nacional y promoverá acciones políticas, jurídicas y de movilización para defender los avances de la reforma agraria.
Cepeda aseguró que al finalizar la actual administración se habrán adjudicado cerca de 800.000 hectáreas al campesinado y expresó su rechazo a cualquier propuesta que reduzca esa meta o modifique figuras como las Zonas de Reserva Campesina, los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) y las Entidades Territoriales Indígenas.
El congresista también cuestionó anuncios atribuidos al gobierno electo de Abelardo de la Espriella sobre la política agraria y afirmó que responderán con mecanismos de organización y movilización social si consideran que los avances de la reforma están en riesgo.
Además, confirmó que una de sus primeras iniciativas en el nuevo periodo legislativo será volver a radicar el proyecto de ley que desarrolla la jurisdicción agraria, con el respaldo de las bancadas del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida.
Finalmente, hizo un llamado a las organizaciones campesinas a fortalecer su participación política de cara a las elecciones de 2027, con el propósito de ampliar la representación del sector en las instituciones del país.