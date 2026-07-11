 Mundial 2026
Inicio
Colombia

Supersalud reporta caída de las quejas por medicamentos

La entidad aseguró que las reclamaciones por medicamentos disminuyeron un 22 % durante el primer semestre de 2026, aunque la Defensoría del Pueblo mantiene alertas por barreras en el acceso a los servicios.
medicamentos
Créditos:
Archivo particular

La Superintendencia Nacional de Salud informó que las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) relacionadas con la entrega de medicamentos disminuyeron cerca del 22 % durante el primer semestre de 2026. Además, las reclamaciones generales del sistema de salud registraron una reducción cercana al 7 %.

Según el balance oficial, entre enero y junio las quejas por entrega de medicamentos pasaron de 44.706 a 34.671 casos, es decir, cerca de 10.000 reclamaciones menos frente al mismo periodo de 2025.

La entidad también reportó que, entre marzo y junio de este año, las reclamaciones generales del sistema bajaron de 196.927 a 183.421, lo que representa 13.506 quejas menos.

 

De acuerdo con la Superintendencia, estos resultados responden al fortalecimiento de las labores de inspección, vigilancia y control, así como a la implementación del Plan 100, estrategia con la que se han realizado más de 1.000 visitas a gestores farmacéuticos y dispensarios de medicamentos en diferentes regiones del país.

Sin embargo, estas cifras contrastan con las advertencias hechas recientemente por la Defensoría del Pueblo. En junio, la entidad señaló que, de mantenerse la tendencia observada durante el primer trimestre del año, Colombia podría cerrar 2026 con más de 60.000 quejas por dificultades para acceder a servicios de salud.

La Defensoría indicó que entre enero y abril recibió cerca de 16.000 reclamaciones, un 28 % más que en el mismo periodo de 2025. Entre las principales inconformidades se encuentran las demoras en la entrega de medicamentos, dificultades para acceder a citas médicas, retrasos en autorizaciones y la interrupción de tratamientos.

Superintendencia de Salud
Salud
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Desbordamiento deja a 4.200 personas sin agua en Santander
rio
La emergencia dejó sin agua potable a 4.200 habitantes, destruyó el principal acueducto del municipio y causó graves afectaciones en vías, cultivos y viviendas.
Mundo
Gobierno de De la Espriella insiste en ofrecer ayuda a Venezuela
Abelardo
La administración entrante aseguró que su propuesta fue exclusivamente humanitaria y afirmó que cualquier apoyo solo se daría a través de canales institucionales y con respeto a la soberanía venezolana.
Colombia
Gobierno saliente radicará proyecto de ley para prohibir definitivamente el fracking en Colombia
Gobierno saliente radicará proyecto de ley para prohibir definitivamente el fracking en Colombia
El nuevo Congreso, sin embargo, será el encargado de aprobar esta iniciativa.
Colombia
Bucaramanga instalará cámaras para detectar vehículos robados y usados en delitos
vigilancia
La ciudad implementará 70 cámaras con reconocimiento automático de placas para identificar en tiempo real vehículos robados o vinculados con hechos delictivos.