La Superintendencia Nacional de Salud informó que las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) relacionadas con la entrega de medicamentos disminuyeron cerca del 22 % durante el primer semestre de 2026. Además, las reclamaciones generales del sistema de salud registraron una reducción cercana al 7 %.
Según el balance oficial, entre enero y junio las quejas por entrega de medicamentos pasaron de 44.706 a 34.671 casos, es decir, cerca de 10.000 reclamaciones menos frente al mismo periodo de 2025.
La entidad también reportó que, entre marzo y junio de este año, las reclamaciones generales del sistema bajaron de 196.927 a 183.421, lo que representa 13.506 quejas menos.
De acuerdo con la Superintendencia, estos resultados responden al fortalecimiento de las labores de inspección, vigilancia y control, así como a la implementación del Plan 100, estrategia con la que se han realizado más de 1.000 visitas a gestores farmacéuticos y dispensarios de medicamentos en diferentes regiones del país.
Sin embargo, estas cifras contrastan con las advertencias hechas recientemente por la Defensoría del Pueblo. En junio, la entidad señaló que, de mantenerse la tendencia observada durante el primer trimestre del año, Colombia podría cerrar 2026 con más de 60.000 quejas por dificultades para acceder a servicios de salud.
La Defensoría indicó que entre enero y abril recibió cerca de 16.000 reclamaciones, un 28 % más que en el mismo periodo de 2025. Entre las principales inconformidades se encuentran las demoras en la entrega de medicamentos, dificultades para acceder a citas médicas, retrasos en autorizaciones y la interrupción de tratamientos.