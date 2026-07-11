La Superintendencia Nacional de Salud informó que las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) relacionadas con la entrega de medicamentos disminuyeron cerca del 22 % durante el primer semestre de 2026. Además, las reclamaciones generales del sistema de salud registraron una reducción cercana al 7 %.

Según el balance oficial, entre enero y junio las quejas por entrega de medicamentos pasaron de 44.706 a 34.671 casos, es decir, cerca de 10.000 reclamaciones menos frente al mismo periodo de 2025.

La entidad también reportó que, entre marzo y junio de este año, las reclamaciones generales del sistema bajaron de 196.927 a 183.421, lo que representa 13.506 quejas menos.