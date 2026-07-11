El presidente electo Abelardo De La Espriella reiteró este sábado su compromiso con el desarrollo de Casanare durante una jornada de empalme regional realizada en Yopal, donde se reunió con el gobernador y los alcaldes de los 19 municipios del departamento.

En el encuentro, De la Espriella aseguró que su Gobierno buscará fortalecer el potencial agroindustrial de la región y convertir a Casanare en uno de los principales productores de alimentos del país, con una apuesta por la exportación y el crecimiento del sector rural.

El mandatario electo afirmó que el desarrollo del departamento será una prioridad y aseguró que las administraciones locales tendrán comunicación directa con la Presidencia, sin intermediarios.

Durante su intervención, sostuvo que Colombia aún tiene un amplio potencial para consolidarse como una potencia agrícola y señaló que Casanare desempeñará un papel clave en la seguridad y soberanía alimentaria del país gracias a sus condiciones productivas.

De la Espriella también aseguró que los recursos destinados al departamento serán ejecutados bajo estrictos controles para evitar actos de corrupción. En ese sentido, afirmó que hará seguimiento a la inversión pública y recordó que el nuevo Gobierno recibirá un panorama financiero complejo, por lo que será necesario priorizar proyectos estratégicos y garantizar el buen uso de los recursos.

Las declaraciones se dieron en el marco de la segunda jornada de empalmes regionales que adelanta el presidente electo antes de asumir oficialmente el cargo el próximo 7 de agosto.