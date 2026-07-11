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Bogotá baja la informalidad, pero 1,45 millones siguen en el rebusque

La informalidad laboral cayó al 34 %, aunque expertos advierten que la tendencia podría frenarse en el segundo semestre de 2026.
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Bogotá alcanzó una tasa de informalidad laboral del 34 %, el nivel más bajo de los últimos años, según un análisis de Crowe Co con cifras del Dane y del Observatorio de Desarrollo Económico.

Frente al mismo periodo de 2025, 166.227 personas salieron de la informalidad y la ciudad registró una tasa de desempleo del 8,4 %, por debajo del promedio nacional. Sin embargo, 1,45 millones de bogotanos aún dependen de actividades informales para obtener ingresos.

 

 

El informe advierte que esta reducción podría frenarse durante el segundo semestre de 2026 por la desaceleración económica, el aumento de los costos de contratación y el menor consumo de los hogares.

Las localidades que podrían verse más afectadas son Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, donde buena parte de la economía depende de pequeños comercios y trabajadores independientes.

Además, el estudio señala que el aumento de los costos de vida, el salario mínimo y las nuevas obligaciones de la reforma laboral podrían dificultar la generación de empleo formal en las microempresas. También recomienda ampliar el acceso al crédito, fortalecer la capacitación y facilitar la formalización de los pequeños negocios.

 

Economía
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