El informe advierte que esta reducción podría frenarse durante el segundo semestre de 2026 por la desaceleración económica, el aumento de los costos de contratación y el menor consumo de los hogares.

Las localidades que podrían verse más afectadas son Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, donde buena parte de la economía depende de pequeños comercios y trabajadores independientes.

Además, el estudio señala que el aumento de los costos de vida, el salario mínimo y las nuevas obligaciones de la reforma laboral podrían dificultar la generación de empleo formal en las microempresas. También recomienda ampliar el acceso al crédito, fortalecer la capacitación y facilitar la formalización de los pequeños negocios.