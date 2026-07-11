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Inglaterra, tercer semifinalista del Mundial 2026: eliminó a la Noruega de Haaland

Jude Bellingham fue la gran figura al marcar el doblete de la remontada y la clasificación.
Inglaterra a semifinales del Mundial 2026: Bellingham elimina a la Noruega de Haaland
Créditos:
EFE

Inglaterra se clasificó este sábado a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 1-2 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham, en un partido de cuartos de final jugado en Miami que se definió en la prórroga de 30 minutos.

El jugador del Real Madrid se vistió de héroe: cuando su equipo iba perdiendo 1-0, con el tanto de Andreas Schejelderup a los 35 minutos, anotó en el cierre del primer tiempo y, cuando el encuentro se fue al alargue, tras el 1-1, anotó en el minuto 93 para sellar la victoria. 

La gran sorpresa la dio Erling Halland, que nunca encontró la forma de romper la defensa inglesa y reportarse con un gol. Después tuvo que dejar el campo en la prórroga por problemas físicos. No obstante, se va haciendo un Mundial inolvidable, con 7 goles marcados. 

Inglaterra espera rival

El próximo miércoles, Inglaterra enfrentará en semifinales al ganador del encuentro que más tarde jugarán Argentina y Suiza, que se medirán esta noche en Kansas City. 

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