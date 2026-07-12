El departamento del Atlántico reforzó su estrategia de seguridad con la llegada de 30 comandos de las Fuerzas Especiales Urbanas y 40 integrantes de la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo (UNIPOL), quienes apoyarán las operaciones contra estructuras dedicadas a la extorsión, el sicariato y el narcotráfico.

El anuncio fue realizado por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien explicó que estas unidades élite tendrán como una de sus principales tareas la ubicación y captura de los integrantes del cartel de los más buscados del departamento.

Las Fuerzas Especiales Urbanas están entrenadas para ejecutar allanamientos de alto riesgo, intervenir en zonas priorizadas y responder a situaciones críticas que requieren personal con formación especializada. Su despliegue busca fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública contra las organizaciones multicrimen que operan en la región.