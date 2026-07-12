El departamento del Atlántico reforzó su estrategia de seguridad con la llegada de 30 comandos de las Fuerzas Especiales Urbanas y 40 integrantes de la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo (UNIPOL), quienes apoyarán las operaciones contra estructuras dedicadas a la extorsión, el sicariato y el narcotráfico.
El anuncio fue realizado por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien explicó que estas unidades élite tendrán como una de sus principales tareas la ubicación y captura de los integrantes del cartel de los más buscados del departamento.
Las Fuerzas Especiales Urbanas están entrenadas para ejecutar allanamientos de alto riesgo, intervenir en zonas priorizadas y responder a situaciones críticas que requieren personal con formación especializada. Su despliegue busca fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública contra las organizaciones multicrimen que operan en la región.
A este componente se suman 40 uniformados de la UNIPOL, quienes ya fueron desplegados en la zona oriental del Atlántico para reforzar la presencia institucional y aumentar la capacidad de reacción frente a amenazas contra la seguridad ciudadana.
El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, señaló que la llegada de ambos grupos representa un fortalecimiento de la estrategia conjunta entre el Gobierno departamental y las autoridades nacionales para enfrentar el crimen organizado.
Según la Gobernación, el plan de seguridad también contempla el fortalecimiento de las labores de inteligencia, el uso de nuevas tecnologías y una mayor coordinación entre las autoridades para mejorar la capacidad operativa de la Fuerza Pública y reducir los delitos de alto impacto en el departamento.