Gobierno electo desmiente reglamentación de la reforma laboral

El Gobierno electo de Abelardo De La Espriella desmintió versiones sobre una supuesta decisión relacionada con la reglamentación del trabajo o la cotización por horas, luego de declaraciones atribuidas a Charles Chapman y difundidas por el medio Valora Analitik.

A través del Comunicado 134, la Oficina de Comunicaciones del presidente electo aseguró que esas declaraciones “no representan, bajo ninguna circunstancia”, la posición oficial de De La Espriella, del Gobierno entrante ni del equipo oficial de empalme.

Chapman no estaría autorizado para hablar por el Gobierno electo

El comunicado señala que Chapman fue apartado del equipo de empalme hace varios días y que, por esa razón, no está autorizado para hablar en nombre del Gobierno electo, anunciar decisiones, fijar posiciones institucionales o anticipar políticas públicas.

En ese sentido, la oficina de prensa calificó como “completamente falso” que el próximo Gobierno haya decidido reglamentar el trabajo o la cotización por horas.

“No se ha adoptado ninguna decisión relacionada con los asuntos mencionados en la publicación”, indicó el pronunciamiento.

Llamado a verificar la información

El Gobierno electo sostuvo que las opiniones expresadas por Chapman son de su exclusiva responsabilidad y no comprometen ni reflejan los lineamientos, compromisos o decisiones del Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

Además, lamentó que declaraciones personales sin carácter oficial hayan generado interpretaciones equivocadas e información que, según el comunicado, puede inducir a error a trabajadores, empleadores y a la opinión pública.

Finalmente, el equipo de De La Espriella reiteró que cualquier decisión, anuncio o posición oficial será comunicada únicamente a través de los canales institucionales autorizados, e hizo un llamado a medios y ciudadanía a verificar la información antes de difundir versiones sin respaldo oficial.