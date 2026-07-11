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Indalecio Dangond Baquero: nuevo Ministro de Agricultura nombrado por De La Espriella

Indalecio Dangond liderará el Ministerio de Agricultura en el gobierno de Abelardo De La Espriella.
Indalecio Dangond Baquero: nuevo Ministro de Agricultura nombrado por De La Espriella
Créditos:
Prensa Abelardo De La Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció oficialmente la designación de Indalecio Dangond Baquero como el próximo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural para el periodo de gobierno 2026-2030, en el marco de la administración denominada "Gobierno de la Patria Milagro".

A sus 62 años, este barranquillero —amante de la cultura y del folclor vallenato, así como columnista en nueve periódicos regionales— es descrito como un líder convencido de que el futuro del país nace en el agro. Aunque es administrador de empresas egresado de la Universidad Externado de Colombia, su vida ha estado ligada al ganado, los sembrados, los ríos y el campesinado. Con casi cuarenta años de experiencia, el nuevo ministro cuenta con una visión técnica y especializada en financiamiento agropecuario y desarrollo rural.

Una trayectoria ligada al sector público y privado

La hoja de vida de Dangond Baquero combina roles directivos en gremios, consultoría internacional y entidades estatales clave para el agro:

  • Sector Privado y Gremios: fundador y presidente de la firma Open Loans desde 2011 y consultor externo en Fedepalma entre 2005 y 2006.
  • Cooperación Internacional: coordinador financiero en el componente de agronegocios del programa MIDAS (Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
  • Sector Público: asesor de despacho en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en dos periodos (1998-2003 y 2015), asesor de despacho en el Ministerio de Comercio Exterior (1996-1998), y director de Planeación y Técnico Portuario en la Superintendencia de Puertos (1994-1996).
  • Financiamiento Rural: se desempeñó como secretario técnico de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (2004-2005), asesor de despacho en Finagro (2003-2004) y subgerente de Crédito y Cartera de la desaparecida Caja de Crédito Agrario (1989-1991).

Las prioridades de su agenda: agua, créditos y legalidad

El nuevo jefe de la cartera llega con una hoja de ruta clara para convertir al campo en el principal motor económico y de bienestar social del país, aprovechando la inmensa frontera agrícola y promoviendo buenas prácticas. Sus tres ejes fundamentales iniciales son:

  1. La bancarización de 2,5 millones de campesinos.
  2. La legalización de los títulos de propiedad de las tierras.
  3. El impulso definitivo a la construcción de distritos de riego, bajo la premisa de que "la agricultura se escribe con agua".

Para asegurar el relevo generacional y formar productores tecnificados, el ministerio ejecutará un censo nacional agropecuario y movilizará 700 escuelas de emprendimiento rural.

Reactivación económica y sustitución de economías ilícitas

De la mano de la Fuerza Pública y mediante la recuperación del territorio, el nuevo ministro planea reactivar la economía rural sustituyendo inicialmente 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito por oportunidades legales. El proyecto arrancará con la siembra de palma en Tumaco y de cacao en Tibú, buscando diversificar el agro y combatir la deforestación sin entrar en competencia con la ganadería, a la par que se flexibiliza el sistema crediticio para los productores.

Abelardo De La Espriella
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