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Bogotá amplía la convocatoria de ‘Mejora Tu Casa’

La Caja de la Vivienda Popular extendió las inscripciones del programa que busca mejorar las condiciones de vivienda de familias en varias localidades de la capital.
Bogotá
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

La Caja de la Vivienda Popular (CVP) amplió la convocatoria del programa 'Mejora Tu Casa', una iniciativa de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' que brinda acompañamiento a familias para realizar mejoras en sus viviendas y elevar sus condiciones de habitabilidad.

La entidad informó que el proceso de inscripción continúa en varias localidades de Bogotá, donde cientos de ciudadanos ya han participado en las jornadas informativas. Según cifras oficiales, 840 personas han asistido a las convocatorias en Bosa, 86 en Suba y 45 en Santa Fe.

Para participar, la CVP realiza visitas a los barrios priorizados y entrega un volante de invitación a los hogares seleccionados. En este documento se informa la fecha, hora y lugar de un espacio de diálogo en el que funcionarios de la entidad explican el funcionamiento del programa, los requisitos y el proceso de postulación.

 

Una vez recibida la información, los interesados deben reunir la documentación solicitada. Entre los principales requisitos se encuentran la fotocopia de la cédula del propietario del inmueble y el recibo del impuesto predial de 2026. Dependiendo de cada caso, la entidad podrá solicitar documentos adicionales.

Con los documentos completos, los hogares podrán formalizar su inscripción. Posteriormente, la Caja de la Vivienda Popular realizará una evaluación técnica y social para determinar si la vivienda cumple con las condiciones necesarias para acceder al beneficio.

La entidad recordó que el programa está dirigido a familias cuyos predios se encuentren en los sectores priorizados por la Administración Distrital. Por ello, la invitación oficial se realiza directamente en los barrios donde se desarrollará la convocatoria.

Los ciudadanos interesados pueden consultar las próximas jornadas y obtener más información a través de los canales oficiales de la Caja de la Vivienda Popular y de la Alcaldía de Bogotá.

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