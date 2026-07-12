La Caja de la Vivienda Popular (CVP) amplió la convocatoria del programa 'Mejora Tu Casa', una iniciativa de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' que brinda acompañamiento a familias para realizar mejoras en sus viviendas y elevar sus condiciones de habitabilidad.

La entidad informó que el proceso de inscripción continúa en varias localidades de Bogotá, donde cientos de ciudadanos ya han participado en las jornadas informativas. Según cifras oficiales, 840 personas han asistido a las convocatorias en Bosa, 86 en Suba y 45 en Santa Fe.

Para participar, la CVP realiza visitas a los barrios priorizados y entrega un volante de invitación a los hogares seleccionados. En este documento se informa la fecha, hora y lugar de un espacio de diálogo en el que funcionarios de la entidad explican el funcionamiento del programa, los requisitos y el proceso de postulación.