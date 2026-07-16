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Contraloría alerta ejecución casi nula de recursos para atender emergencia en Córdoba

Sectores como Transporte, Ambiente, Salud, Minas y Energía, Prosperidad Social, Bomberos e ICBF no registran obligaciones ni pagos.
Córdoba
Créditos:
Defensoría de Pueblo

La Contraloría General de la República alertó sobre la baja ejecución de los recursos destinados a atender y recuperar los territorios afectados por el frente frío que provocó inundaciones y deslizamientos en Córdoba y otros siete departamentos del país. La emergencia fue declarada por el Gobierno Nacional en febrero de 2026.

Más de $7,5 billones recaudados

Según el organismo de control, con corte al 18 de junio se habían recaudado $7,59 billones mediante el impuesto al patrimonio y otros mecanismos tributarios extraordinarios. La cifra equivale al 87,5 % de los $8,68 billones adicionados al Presupuesto General de la Nación para enfrentar la emergencia.

Pese a que los recursos fueron incorporados al presupuesto y algunas entidades expidieron certificados de disponibilidad, la Contraloría señaló que no existe una ejecución efectiva reflejada en obligaciones y pagos. Los recursos administrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres continúan en la etapa de estructuración de convenios, lo que habría retrasado las intervenciones en las zonas afectadas.

Sectores presentan ejecución nula

El informe advirtió que los sectores de Transporte, Ambiente, Minas y Energía, Salud, Bomberos, Prosperidad Social y el ICBF presentan una ejecución nula de los recursos asignados. En Vivienda y Educación existen avances presupuestales, pero todavía no se registran obligaciones ni pagos.

La entidad también indicó que el Gobierno no había entregado el Plan de Acción Específico, documento que debe definir las medidas, los responsables, los cronogramas y los resultados esperados para atender integralmente la emergencia. Esta ausencia, según la Contraloría, dificulta el seguimiento a los recursos públicos.

Contraloría pide acelerar las inversiones

Ante los retrasos, el organismo de control pidió acelerar la formalización de los convenios pendientes y garantizar que el dinero recaudado se utilice oportunamente en la atención y recuperación de las comunidades afectadas.

La emergencia por el frente frío también cobijó a Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Sin embargo, Córdoba fue uno de los departamentos más golpeados por las inundaciones que motivaron la declaratoria del estado de emergencia.

Sectores presentan ejecución nula

El informe advirtió que los sectores de Transporte, Ambiente, Minas y Energía, Salud, Bomberos, Prosperidad Social y el ICBF presentan una ejecución nula de los recursos asignados. En Vivienda y Educación existen avances presupuestales, pero todavía no se registran obligaciones ni pagos.

La entidad también indicó que el Gobierno no había entregado el Plan de Acción Específico, documento que debe definir las medidas, los responsables, los cronogramas y los resultados esperados para atender integralmente la emergencia. Esta ausencia, según la Contraloría, dificulta el seguimiento a los recursos públicos.

Contraloría pide acelerar las inversiones

Ante los retrasos, el organismo de control pidió acelerar la formalización de los convenios pendientes y garantizar que el dinero recaudado se utilice oportunamente en la atención y recuperación de las comunidades afectadas.

La emergencia por el frente frío también cobijó a Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Sin embargo, Córdoba fue uno de los departamentos más golpeados por las inundaciones que motivaron la declaratoria del estado de emergencia.

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