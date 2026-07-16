La Corte Constitucional frenó los efectos del memorando firmado entre Colombia y Venezuela para crear una zona binacional. El alto tribunal ordenó que el acuerdo pase por el Congreso y luego vuelva a revisión constitucional antes de aplicarse en Colombia.

La Corte Constitucional determinó que el memorando de entendimiento suscrito entre Colombia y Venezuela para crear la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, también llamada Zona Económica Especial Binacional, no puede producir efectos jurídicos en el país mientras no cumpla el trámite previsto para los tratados internacionales.

La decisión quedó consignada en el Auto 969 de 2026, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis. Según lo conocido de la determinación, la Sala Plena concluyó que, aunque el documento fue presentado como un memorando de entendimiento, su contenido contiene compromisos entre dos Estados y, por esa razón, debe pasar por el procedimiento constitucional correspondiente.

El acuerdo queda frenado en Colombia

La Corte ordenó remitir el documento al presidente de la República para que adelante el trámite requerido. Esto significa que el Gobierno deberá llevar el memorando al Congreso de la República, donde tendría que ser discutido y aprobado mediante una ley.

Después de esa etapa legislativa, el texto deberá regresar a la Corte Constitucional para el control automático de constitucionalidad. Solo si supera ese proceso podrá incorporarse al ordenamiento jurídico colombiano y producir efectos internos.

La decisión no implica que la Corte haya revisado de fondo la conveniencia económica o política de la zona binacional. El punto central del pronunciamiento fue el procedimiento: para el alto tribunal, el Gobierno no podía aplicar internamente un instrumento con compromisos internacionales sin pasar antes por el Congreso y por el control constitucional.

El memorando había sido firmado en Caracas el 17 de julio de 2025 entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Su propósito era establecer un marco de cooperación para avanzar en la conformación de una zona económica compartida, con énfasis en temas de desarrollo, comercio e integración fronteriza.

¿Qué deberá hacer ahora el Gobierno?

Con la decisión, el memorando queda sin efectos jurídicos en Colombia hasta que se cumplan los pasos exigidos por la Constitución. La Sala Plena aprobó la determinación por mayoría: siete magistrados respaldaron la decisión y dos salvaron el voto.

Los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Juan Carlos Cortés González se apartaron de la decisión mayoritaria, mientras que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar presentó una aclaración de voto.

El caso también deja una precisión sobre el alcance de este tipo de acuerdos. Aunque el Gobierno había presentado el memorando como un instrumento no vinculante, la Corte consideró que su contenido exigía el trámite propio de los tratados internacionales, regulado por la aprobación del Congreso y la revisión posterior del alto tribunal.

Por ahora, el siguiente paso queda en manos del Gobierno nacional. Si decide insistir en la zona binacional, deberá presentar el memorando al Congreso. Hasta que ese trámite no se complete, el acuerdo con Venezuela no podrá generar efectos jurídicos dentro de Colombia.