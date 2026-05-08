El presidente Gustavo Petro entregó en Tumaco una pieza arqueológica de la cultura Tumaco-La Tolita recuperada desde Chile, como parte del proceso de repatriación de bienes patrimoniales impulsado por el Gobierno desde 2022.

Recuperación de piezas arqueológicas

La entrega se realizó durante la inauguración de la sala “Historias y memorias del litoral Pacífico Sur”, un nuevo espacio cultural ubicado en Tumaco que busca preservar y difundir la memoria histórica, arqueológica y social de esta región del país.



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La pieza entregada por el mandatario corresponde a un rallador ceremonial perteneciente a la cultura Tumaco-La Tolita, sociedad prehispánica que habitó el Pacífico colombiano entre el 500 a. C. y el 500 d. C., reconocida por sus desarrollos en alfarería, metalurgia y herramientas.

El objeto hace parte de las 174 piezas arqueológicas recuperadas recientemente desde Chile, luego de que fueran entregadas voluntariamente por la familia de Jaime Errázuriz Zañartu, quien las mantenía bajo custodia. Según el Gobierno, desde 2022 Colombia ha logrado la repatriación de 1.194 bienes arqueológicos desde distintos países.