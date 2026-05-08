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Petro devuelve a Tumaco pieza ancestral recuperada tras años fuera del país

Vie, 08/05/2026 - 09:58
El presidente Gustavo Petro entregó en Tumaco una pieza arqueológica de la cultura Tumaco-La Tolita recuperada desde Chile, durante la inauguración de la sala “Historias y memorias del litoral Pacífico Sur”.
Petro devuelve a Tumaco pieza ancestral recuperada tras años fuera del país
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Edición - KienyKe

El presidente Gustavo Petro entregó en Tumaco una pieza arqueológica de la cultura Tumaco-La Tolita recuperada desde Chile, como parte del proceso de repatriación de bienes patrimoniales impulsado por el Gobierno desde 2022.

Recuperación de piezas arqueológicas 

La entrega se realizó durante la inauguración de la sala “Historias y memorias del litoral Pacífico Sur”, un nuevo espacio cultural ubicado en Tumaco que busca preservar y difundir la memoria histórica, arqueológica y social de esta región del país.

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La pieza entregada por el mandatario corresponde a un rallador ceremonial perteneciente a la cultura Tumaco-La Tolita, sociedad prehispánica que habitó el Pacífico colombiano entre el 500 a. C. y el 500 d. C., reconocida por sus desarrollos en alfarería, metalurgia y herramientas.

El objeto hace parte de las 174 piezas arqueológicas recuperadas recientemente desde Chile, luego de que fueran entregadas voluntariamente por la familia de Jaime Errázuriz Zañartu, quien las mantenía bajo custodia. Según el Gobierno, desde 2022 Colombia ha logrado la repatriación de 1.194 bienes arqueológicos desde distintos países.

Petro sobre la cultura y la colonización

Durante el acto, Petro destacó la importancia de recuperar estos objetos para reconstruir la memoria histórica y cultural de los territorios.

“La conquista en estas tierras provocó un vaciamiento de la cultura, lo que produce un olvido de quiénes hemos sido. Si olvidamos de dónde venimos, somos más fáciles de esclavizar”, afirmó el presidente.

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La nueva sala contará con más de 200 piezas arqueológicas de la colección del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), además de varios de los objetos recuperados recientemente. El proyecto fue construido junto a líderes culturales, comunidades afrodescendientes e indígenas del territorio, así como entidades culturales y académicas.

La directora del ICANH, Alhena Caicedo Fernández, aseguró que este tipo de iniciativas permiten ampliar la comprensión de la historia colombiana más allá del periodo colonial e independentista.

Además de la inauguración de la sala, el evento sirvió para destacar la puesta en funcionamiento del Centro Regional Pacífico del ICANH, que buscará descentralizar la investigación en ciencias sociales y fortalecer los estudios sobre las culturas y formas de vida del litoral Pacífico.

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