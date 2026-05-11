Dos muertes que marcaron la agenda nacional

Germán Vargas Lleras, abogado y dirigente político, tuvo una amplia trayectoria pública. Fue concejal, senador, ministro y vicepresidente durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2014 y 2017.

También fue candidato presidencial en dos ocasiones, en 2010 y 2018, y lideró el partido Cambio Radical. Aunque estuvo en una orilla política opuesta a la del presidente Petro, el mandatario ya había reconocido su trayectoria tras conocerse su fallecimiento.

Petro señaló el viernes que Vargas Lleras “tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador” y lamentó que desapareciera “su seriedad en el debate”.

Le puede interesar: Germán Vargas Lleras recibe su último adiós en Bogotá.

El duelo nacional también honra la memoria de Mateo Pérez Rueda, periodista del norte de Antioquia y director del medio local El Confidente, de Yarumal.

Pérez estaba desaparecido desde el martes pasado, cuando se encontraba realizando un trabajo periodístico en una zona de disputa entre Briceño y Yarumal, marcada por la presencia de grupos armados.

Una comisión humanitaria encontró su cuerpo el viernes. Su caso generó rechazo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y preocupación por los riesgos que enfrentan los periodistas en territorios afectados por el conflicto armado.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) recordó que Pérez “se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local”, pues desde su portal cubría temas de corrupción, orden público, seguridad y política local.

Le puede interesar: Hallan el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño.

Con el decreto de duelo nacional, el Gobierno reconoce el impacto público de ambas muertes: la de un exvicepresidente que marcó varias décadas de la política colombiana y la de un periodista local asesinado mientras ejercía su labor informativa en una zona de alto riesgo.