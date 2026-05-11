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Petro decreta duelo nacional por Germán Vargas Lleras y Mateo Pérez

Lun, 11/05/2026 - 12:57
El presidente Gustavo Petro anunció la medida tras la muerte del exvicepresidente y el asesinato del joven periodista en Briceño, Antioquia.
Gustavo Petro
Créditos:
Ovidio González / Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro decretó este lunes duelo nacional por la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y del joven periodista Mateo Pérez Rueda, cuyo cuerpo fue hallado la semana pasada en Briceño, Antioquia, tras haber sido reportado como desaparecido mientras realizaba labores periodísticas.

“Se decreta duelo nacional por el joven periodista Mateo Pérez y por el exvicepresidente”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El anuncio se conoce el mismo día en que Vargas Lleras recibió su último adiós en la Catedral Primada de Bogotá, donde se realizó una ceremonia de Estado para despedir a una de las figuras más influyentes de la política colombiana reciente.

Dos muertes que marcaron la agenda nacional

Germán Vargas Lleras, abogado y dirigente político, tuvo una amplia trayectoria pública. Fue concejal, senador, ministro y vicepresidente durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2014 y 2017.

También fue candidato presidencial en dos ocasiones, en 2010 y 2018, y lideró el partido Cambio Radical. Aunque estuvo en una orilla política opuesta a la del presidente Petro, el mandatario ya había reconocido su trayectoria tras conocerse su fallecimiento.

Petro señaló el viernes que Vargas Lleras “tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador” y lamentó que desapareciera “su seriedad en el debate”.

El duelo nacional también honra la memoria de Mateo Pérez Rueda, periodista del norte de Antioquia y director del medio local El Confidente, de Yarumal.

Pérez estaba desaparecido desde el martes pasado, cuando se encontraba realizando un trabajo periodístico en una zona de disputa entre Briceño y Yarumal, marcada por la presencia de grupos armados.

Una comisión humanitaria encontró su cuerpo el viernes. Su caso generó rechazo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa y preocupación por los riesgos que enfrentan los periodistas en territorios afectados por el conflicto armado.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) recordó que Pérez “se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local”, pues desde su portal cubría temas de corrupción, orden público, seguridad y política local.

Con el decreto de duelo nacional, el Gobierno reconoce el impacto público de ambas muertes: la de un exvicepresidente que marcó varias décadas de la política colombiana y la de un periodista local asesinado mientras ejercía su labor informativa en una zona de alto riesgo.

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