Los movimientos migratorios de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en Colombia quedaron en el centro de una decisión judicial. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Migración Colombia entregar el reporte de entradas y salidas del país de ambos ciudadanos extranjeros, cuyos nombres están ligados a uno de los casos criminales más escandalosos de las últimas décadas.

Migración Colombia informó que acató el fallo y que, desde el pasado 6 de mayo, resolvió la solicitud relacionada con el historial migratorio de Epstein y Maxwell. La petición había sido presentada por un tercero que buscaba conocer los registros de ambos en Colombia.

La entidad explicó que este tipo de información, por regla general, tiene carácter reservado. El historial migratorio de una persona solo puede ser consultado por el titular, sus apoderados, autoridades judiciales o administrativas en ejercicio de sus funciones, o por orden de un juez.

Sin embargo, en este caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la información solicitada tiene interés público, debido a la relevancia internacional de Epstein y Maxwell y a su relación con investigaciones y procesos judiciales por tráfico sexual, violencia contra la mujer y otros delitos conexos.

Migración Colombia señaló que durante el trámite garantizó el debido proceso y aplicó las normas sobre protección de datos personales, reserva legal y seguridad nacional. La entidad citó las leyes 1581 de 2012, 1712 de 2014 y 2136 de 2021 como parte del marco jurídico que protege este tipo de información.

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El caso llegó al Tribunal luego de que el solicitante presentara un recurso de insistencia. Ante esa petición, Migración Colombia elevó la consulta para que fuera la autoridad judicial la que decidiera si era viable entregar el reporte de movimientos migratorios.

El dictamen, conocido en las últimas horas, ordenó entregar la información al solicitante, al concluir que la reserva puede ceder de manera excepcional cuando se trata de asuntos asociados a criminalidad internacional y delitos de alto impacto social.

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La entidad aclaró que la orden aplica únicamente para este caso concreto y en favor del solicitante. Es decir, no significa que cualquier persona pueda acceder libremente al historial migratorio de un ciudadano extranjero en Colombia.

Con esta decisión, se abre una nueva pregunta sobre los pasos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en Colombia, dos nombres ligados a investigaciones internacionales por tráfico sexual y a un expediente que sigue generando interés público mundial.