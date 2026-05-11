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¿Jugó la Lotería del Tolima? Estos son los resultados del lunes 11 de mayo

Lun, 11/05/2026 - 23:01
Este lunes 11 de mayo se sorteó el premio mayor de 3.500 millones de pesos de la Lotería del Tolima.
Sorteo Lotería del Tolima. Resultados del 11 de mayo de 2026.
Créditos:
Fotomontaje

La noche del pasado lunes 11 de mayo de 2026 trajo consigo una nueva oportunidad de fortuna para los jugadores de la Lotería del Tolima. En su compromiso habitual con la transparencia y el desarrollo regional, la entidad llevó a cabo su sorteo semanal, dejando resultados que podrían cambiar la vida de muchos participantes.

Proceso para el cobro de premios

Aquellos que resulten favorecidos deben seguir un protocolo sencillo pero riguroso para reclamar sus ganancias. En primer lugar, es necesario validar el billete en los canales oficiales de la Lotería del Tolima. Una vez confirmado, el ganador debe acercarse a los puntos de atención autorizados portando el billete original en buen estado, su documento de identidad vigente y completar el formulario de reclamación suministrado por la institución. Es vital realizar este trámite dentro de los tiempos legales permitidos para garantizar la entrega del dinero.

Compromiso social y frecuencia

Es importante recordar que cada apuesta contribuye directamente al bienestar de los ciudadanos, pues los recursos obtenidos se reinvierten en sectores clave como la salud y la educación en el departamento. La cita con la suerte se repite cada lunes a las 10:30 p. m., consolidándose como una de las tradiciones más queridas y con mayor impacto social en la región.

Números de la suerte

El premio mayor de esta edición, de 3.500 millones de pesos fue para el número 4342, acompañado de la serie 268. Se recomienda a todos los apostadores realizar una revisión exhaustiva de sus billetes y fracciones, ya que además del premio principal, la lotería otorga diversos premios secos y aproximaciones que aumentan las posibilidades de éxito.

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