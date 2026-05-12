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"No encontraré una mujer como ella", Alejandro Estrada recuerda a Nataly Umaña

Mar, 12/05/2026 - 09:32
En una reciente emisión de La casa de los famosos, Alejandro Estrada habló de su exesposa, Nataly Umaña, "ella es una mujer muy correcta".
Alejandro Estrada recuerda a Nataly Umaña
Créditos:
Redes sociales

Alejandro Estrada sigue consolidándose como uno de los participantes más fuertes y queridos de La Casa de los Famosos. Su personalidad, estrategia dentro del juego y espontaneidad han logrado conquistar a la audiencia, que incluso ya lo perfila como uno de los posibles ganadores de esta temporada.

Sin embargo, en las últimas horas el nombre del actor se volvió tendencia por unas declaraciones relacionadas con su expareja, Nataly Umaña, que participó en la primera temporada del reality, las cuales generaron miles de reacciones en redes sociales.

Alejandro Estrada recordó su matrimonio con Nataly Umaña

Durante una conversación dentro del programa del Canal RCN, Alejandro Estrada habló abiertamente sobre el final de su relación con la actriz y sorprendió al referirse a ella con admiración y cariño.

El cucureño reconoció que, como ocurre en muchas relaciones largas, atravesaron momentos difíciles antes de su separación, pero dejó claro que guarda un profundo respeto por quien fue su esposa durante más de una década.

“Los matrimonios siempre están en un sube y baja, y sí estábamos en baja (…) En 12 años siempre supe con quien estuve, una persona increíble, legal, centrada, organizó mi vida, todo todo. No creo que vuelva a encontrar una mujer como ella”, expresó.

Además, destacó las cualidades personales de la actriz y aseguró que siempre fue una mujer correcta y organizada.

Ella es una mujer muy correcta

La confesión que sorprendió en ‘La Casa de los Famosos’

Otro de los momentos que llamó la atención ocurrió durante una conversación entre Alejandro Estrada y Valentino Lázaro, en la que el actor reveló que meses antes de ingresar al reality volvió a encontrarse con Nataly Umaña.

Según contó, aquel encuentro despertó múltiples emociones que todavía recuerda.

Tres meses antes de entrar aquí, por algo nos vimos (…) yo sentí de todo”, confesó.

Estrada explicó que la reunión ocurrió para hablar sobre temas pendientes y sobre su mascota, aunque aseguró que la conversación se desarrolló de manera tranquila y madura.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron y provocaron reacciones divididas entre los seguidores del programa, quienes continúan atentos a cualquier detalle sobre la relación entre ambos actores.

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Alejandro Estrada
Nataly Umaña
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