Alejandro Estrada sigue consolidándose como uno de los participantes más fuertes y queridos de La Casa de los Famosos. Su personalidad, estrategia dentro del juego y espontaneidad han logrado conquistar a la audiencia, que incluso ya lo perfila como uno de los posibles ganadores de esta temporada.

Sin embargo, en las últimas horas el nombre del actor se volvió tendencia por unas declaraciones relacionadas con su expareja, Nataly Umaña, que participó en la primera temporada del reality, las cuales generaron miles de reacciones en redes sociales.

Alejandro Estrada recordó su matrimonio con Nataly Umaña

Durante una conversación dentro del programa del Canal RCN, Alejandro Estrada habló abiertamente sobre el final de su relación con la actriz y sorprendió al referirse a ella con admiración y cariño.

El cucureño reconoció que, como ocurre en muchas relaciones largas, atravesaron momentos difíciles antes de su separación, pero dejó claro que guarda un profundo respeto por quien fue su esposa durante más de una década.

“Los matrimonios siempre están en un sube y baja, y sí estábamos en baja (…) En 12 años siempre supe con quien estuve, una persona increíble, legal, centrada, organizó mi vida, todo todo. No creo que vuelva a encontrar una mujer como ella”, expresó.

Además, destacó las cualidades personales de la actriz y aseguró que siempre fue una mujer correcta y organizada.