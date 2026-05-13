La actriz y empresaria colombiana Esperanza Gómez abrió su corazón en una reciente entrevista con LOS40 Colombia, donde habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida personal: la enfermedad de su esposo y el impacto emocional que tuvo en ella.



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Según confesó, mientras acompañaba a su pareja durante el tratamiento contra el cáncer, comenzó a experimentar episodios de ansiedad y depresión que afectaron profundamente su estabilidad emocional.

“Entré en un estado de depresión muy fuerte debido a que mi esposo tenía cáncer, y a mí la enfermedad de él obviamente me afectó demasiado”, expresó la creadora de contenido.