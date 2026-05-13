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Esperanza Gómez reveló cómo el cáncer de su esposo afectó su salud mental

Mié, 13/05/2026 - 15:32
Esperanza Gómez confesó que sufrió ansiedad y depresión mientras acompañaba a su esposo durante su lucha contra el cáncer.
Esperanza Gómez reveló cómo el cáncer de su esposo afectó su salud mental
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Redes Sociales Esperanza Gómez

La actriz y empresaria colombiana Esperanza Gómez abrió su corazón en una reciente entrevista con LOS40 Colombia, donde habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida personal: la enfermedad de su esposo y el impacto emocional que tuvo en ella.

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Según confesó, mientras acompañaba a su pareja durante el tratamiento contra el cáncer, comenzó a experimentar episodios de ansiedad y depresión que afectaron profundamente su estabilidad emocional.

“Entré en un estado de depresión muy fuerte debido a que mi esposo tenía cáncer, y a mí la enfermedad de él obviamente me afectó demasiado”, expresó la creadora de contenido.

El libro de Esperanza Gómez: ¿cuándo se va a publicar?

La actriz explicó que esta situación coincidió con otros conflictos emocionales y recuerdos de su infancia que salieron nuevamente a la superficie mientras trabajaba en la escritura de su autobiografía.

De acuerdo con Gómez, el proceso de narrar su historia terminó removiendo experiencias familiares dolorosas que creyó haber superado, razón por la que decidió frenar temporalmente la publicación del libro.

“Me remueve todo, me da mucho trabajo y le digo a la editorial: ‘lo siento mucho, pero yo no estoy preparada’”, aseguró.

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Además, confesó que también sintió temor por las consecuencias familiares que podrían generar algunas revelaciones incluidas en el texto, especialmente aquellas relacionadas con su niñez y su entorno familiar.

Aunque el libro ya está terminado desde hace dos años, Esperanza Gómez aseguró que aún no se siente completamente preparada para hacerlo público.

La actriz también confirmó que su esposo falleció el 30 de octubre de 2025 y que su madre murió el pasado 17 de abril, pérdidas que marcaron profundamente esta etapa de su vida.

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